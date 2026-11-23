Die Justiz im Iran hat die Sängerin Parastoo Ahmadi nach einem illegalen Online-Konzert zu 74 Peitschenhieben verurteilt. Menschenrechtsgruppen verurteilen die Strafe als Folter.

Die Justizbehörden in der Islamischen Republik Iran haben am 21. Mai 2025 die Vollstreckung der gegen die Sängerin Parastoo Ahmadi verhängten körperlichen Strafe abgeschlossen. Das zuständige Gericht hat Ahmadi zu 74 Peitschenhiebe n verurteilt, da sie im Dezember 2024 gegen das Verbot für öffentliche Auftritte von Sängerinnen im Land verstoßen hatte. Diese Maßnahme gilt als Reaktion auf einen viral gewordenen Live-Stream ihres Konzerts.

Details zur Verurteilung und Durchsetzung

Das Nachrichtenportal Emtedad berichtete unter Berufung auf den Anwalt von Parastoo Ahmadi, dass die Strafe heute vollständig vollstreckt wurde. Neben der Sängerin selbst wurden vier weitere Personen, die an der Organisation und Durchführung des Online-Konzerts beteiligt waren, ebenfalls bestraft. Das Urteil wurde bereits im Sommer 2024 von einem iranischen Gericht gefällt, nachdem Ahmadi mit ihrer Band aus einer historischen Karawanserei ein Konzert auf der Videoplattform Youtube gestreamt hatte.

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Die Strafbestimmung basierte auf der Verletzung strenger kultureller und religiöser Vorschriften der islamischen Republik. In Iran ist es Frauen gesetzlich untersagt, öffentlich als Sängerinnen aufzutreten. Parastoo Ahmadi hatte zudem kein Kopftuch getragen und ein Kleid getragen, was ebenfalls als Verstoß gegen die islamischen Kleiderordnung gewertet wurde. Die Aufnahme des Auftritts hat sich mittlerweile im Internet weit verbreitet.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen

Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) äußerte sich scharf kritisch zu der vollstreckten Strafe. In einer Reaktion auf der Plattform X bezeichnete die Organisation die Peitschenhiebe als grausame und erniedrigende Behandlung. Die Aktivisten hoben hervor, dass diese Form der Bestrafung gegen das internationale Verbot der Folter und anderer grausamer oder unmenschlicher Strafmittel verstößt.

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Laut den Aktivisten der IHRNGO dürften künstlerisches Schaffen und die freie Wahl der Kleidung nicht mit körperlicher Gewalt geahndet werden. Die Organisation wies darauf hin, dass Peitschenhiebe extreme Schmerzen verursachen und zu schwerwiegenden körperlichen Verletzungen führen können. Dazu gehören tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narbenbildung.

Neben den physischen Folgen betonte die Menschenrechtsorganisation auch die psychischen Belastungen. Langfristige Schäden können Nerven- und Muskelschäden umfassen. Zudem führen solche Bestrafungen oft zu schweren psychischen Störungen, darunter Angstzustände, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen bei den Betroffenen.

Rechtlicher Hintergrund und gesellschaftlicher Kontext

Die Rechtslage in Iran sieht vor, dass öffentliche Auftritte von Sängerinnen strikt verboten sind. Das Konzert von Parastoo Ahmadi fand im Dezember 2024 statt und nutzte digitale Plattformen, um das Verbot zu umgehen. Die hohe Zahl der Aufrufe bei Youtube, die über drei Millionen liegt, zeigt die große Aufmerksamkeit, die das Video im In- und Ausland erregte. Die Justiz reagierte mit der Verhängung der schweren körperlichen Strafe, um abschreckend zu wirken.

Der Fall findet in einem größeren historischen Kontext statt. Im Herbst 2022 brachen im Iran Massenproteste unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit" aus. Diese Demonstrationen richteten sich gegen die repressive Politik der Regierung und die restriktiven Gesetze, insbesondere die Kleiderordnung für Frauen. Die Proteste wurden von den Behörden gewaltsam niedergeschlagen.

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Trotz der gewaltsamen Niederschlagung setzen viele Frauen in den großen Metropolen des Landes weiterhin Zeichen des Protests und der Selbstbestimmung. Der Widerstand gegen die islamischen Dresscodes bleibt eine zentrale Forderung der Opposition. Der Fall Parastoo Ahmadi exemplifiziert die andauernde Konfrontation zwischen jungen Iranern und den strengen staatlichen Normen.