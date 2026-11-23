Die iranische Justiz hat die Sängerin Parastoo Ahmadi und vier weitere Personen wegen eines viralen Online-Konzerts mit 74 Peitschenhieben bestraft.

Die Justiz im Iran hat die Sängerin Parastoo Ahmadi und vier weitere Beteiligte eines Online-Konzerts öffentlich mit je 74 Peitschenhieben bestraft. Die Strafvollstreckung wurde vom Informationsportal Emtedad bestätigt, das sich dabei auf die Aussagen von Ahmadis Anwalt beruft. Ein Gericht hatte das Urteil bereits im Sommer gegen die Künstlerin verhängt, nachdem ihre Performance im Internet virale Wellen geschlagen hatte.

Juristische Durchsetzung der Strafe

Die verhängte Körperstrafe von 74 Peitschenhieben gilt als direkte Konsequenz aus der rechtlichen Bewertung des digitalen Auftritts von Parastoo Ahmadi. Die Strafverfolgungsbehörden sahen darin eine schwerwiegende Missachtung der landesweiten Verbote für öffentliche Auftritte von Sängerinnen in der Islamischen Republik. Neben dem Verbot weiblicher Gesangsdarbietung im öffentlichen Raum verstießen die Maßnahmen auch gegen die strengen Vorschriften der islamischen Kleiderordnung, da die Sängerin ohne Kopftuch und in einem Kleid auftrat.

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Prozessablauf und rechtliche Grundlagen

Das zugrunde liegende Gerichtsverfahren begann, als das Video des Konzerts online geteilt wurde. Eine Aufnahme des Auftritts zählt derzeit auf der Plattform YouTube mehr als drei Millionen Aufrufe, was die enorme Reichweite des Vorfalls unterstreicht. Ahmadi hatte das Konzert im Dezember 2024 gemeinsam mit ihrer Band aus einer historischen Karawanserei gestreamt. Diese Handlung wurde von den Richter:innen als Bruch mehrerer Gesetze des Staates gewertet, was zur Urteilsfindung im Sommer führte.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen

Dieser Vorfall hat internationale Reaktionen hervorgerufen, insbesondere von der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO). Die Organisation kritisierte die Vollstreckung der Peitschenstrafe scharf und bezeichnete sie als grausame und erniedrigende Maßnahme. In einer Erklärung auf der Plattform X betonte IHRNGO, dass diese Art der Bestrafung gegen das internationale Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt.

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Gesundheitliche Folgen und psychische Belastung

Experten und Aktivisten weisen darauf hin, dass Peitschenhiebe nicht nur kurzfristige Schmerzen verursachen, sondern zu tiefen Wunden und schweren Gewebeschäden führen können. Die körperlichen Folgen umfassen oft dauerhafte Narbenbildungen sowie langfristige Schäden an Nerven und Muskulatur. Hinzu kommen erhebliche psychische Belastungen für die Betroffenen, die häufig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können, wie die Menschenrechtsaktivisten weiter ausführten.

Kontext politischer Proteste und Zukunft

Die Strafe gegen Parastoo Ahmadi steht im Kontext der anhaltenden gesellschaftlichen Spannungen im Iran. Seit dem Herbst 2022 gingen Massen unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit" gegen die repressive Politik auf die Straßen, wobei die Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen wurden. Viele Frauen in den Metropolen widersetzen sich dennoch weiterhin als Zeichen des Protests und der Selbstbestimmung den islamischen Dresscodes. Der Fall zeigt, wie stark die Regierung den Versuch unternimmt, kulturelle Ausdrucksformen durch körperliche Strafen zu unterbinden.