Berichte zufolge nutzte der Iran Starlink zur Steuerung von Drohnenangriffen. SpaceX leugnet Vorwürfe, Washington Post bestätigt ursprüngliche Meldung.

Einer neuen Medienmeldung zufolge hat der Iran das Satelliten-Internetsystem Starlink des Technologieunternehmens SpaceX zu militärischen Zwecken gegen US-Streitkräfte eingesetzt. Elon Musk habe von diesem Vorfall in der ersten Woche des Konflikts zwischen dem Iran und den USA erfahren und daraufhin stark reagiert. Die Washington Post berichtete am Samstag, basierend auf Informationen mehrerer mit den internen Vorgängen vertrauter Personen, dass der Unternehmer über diese Nutzung erschüttert war.

Militärische Steuerung der Drohneneinsätze

Teheran soll den Dienst unter anderem genutzt haben, um die Kontrolle über die eigenen Streitkräfte zu behalten und Einsätze von Einweg-Angriffsdrohnen zu überwachen. Dieser Vorwurf stützt sich auf einen als vertraulich eingestuften Bericht, den der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Sommer erhalten hat. Die Darstellung zeigt ein Szenario, in dem konventionelle Kommunikationssysteme gezielt ausgefallen sind.

Also read Iran nutzt Starlink für Angriffe auf US-Truppen, SpaceX entlässt Führungskräfte

Die US-Streitkräfte konzentrierten sich in ihren Operationen darauf, traditionelle Kommunikationssysteme lahmzulegen, was den Iran dazu zwang, auf alternative Technologien auszuweichen. Der Iran griff daraufhin auf die Infrastruktur von Starlink zurück, um seine militärischen Befehlsstrukturen aufrechtzuerhalten und präzise Anweisungen an die Drohnenpiloten zu senden.

Dementi von SpaceX und rechtliche Auseinandersetzung

Direkt nach der Veröffentlichung wies das Unternehmen auf der Plattform X den Artikel als falsch zurück. SpaceX erklärte ausdrücklich, dass es weder interne Beweise noch solche vom Pentagon gebe, die eine Nutzung durch iranische Streitkräfte belegen würden. Ein Sprecher des Unternehmens betonte, dass diese Nutzung nie stattgefunden habe und man der Washington Post bereits vor Wochen mitgeteilt habe, dass die berichtete Geschichte faktisch falsch sei.

Advertisement

Trotz des scharfen Dementis stützt sich die ursprüngliche Meldung auf vertrauliche Regierungsdokumente. Die Diskrepanz zwischen den öffentlichen Stellungnahmen des Unternehmens und den internen Einschätzungen der US-Regierungsparteien führt zu einer hohen politischen Spannungsweite. Die Vorwürfe deuten auf eine komplexe Lage hin, in der zivile Infrastruktur für militärische Zwecke zweckentfremdet wurde.

Starshield und Probleme mit Tarifmodellen

Unmittelbar nach dem Beginn des Krieges Ende Februar durch Israel und die USA erfuhr Elon Musk zudem von einem weiteren Vorfall. Das US-Militär habe Einwegdrohnen über Starshield gesteuert, welches die militärische Variante des Starlink -Netzes darstellt. Dabei kam ein günstigerer Tarif zum Einsatz, der eigentlich nur für Bodenoperationen vorgesehen war und nicht für den militärischen Einsatz in dieser Konfiguration.

Dieser Umstand wirft Fragen nach den Kontrollmechanismen und den vertraglichen Rahmenbedingungen der US-Regierung mit dem privaten Technologiekonzern auf. Die Nutzung einer zivilen kommerziellen Lizenz für militärische Ziele könnte rechtliche und politische Konsequenzen nach sich ziehen. Die Transparenz über die genauen Modalitäten dieser Nutzung bleibt jedoch begrenzt.

Verbreitung der Hardware im Iran

Der Iran verfügte bereits zu Jahresbeginn über kostenlosen Zugang zum Satellitendienst von SpaceX. Um das Starlink -System tatsächlich nutzen zu können, sind spezielle Antennen und Empfangsgeräte erforderlich, die direkt mit den Satelliten kommunizieren. Schätzungen gehen davon aus, dass sich zehntausende dieser Terminals im Iran befinden.

Advertisement

Die weite Verbreitung der Hardware ermöglichte es den iranischen Streitkräften, schnell auf alternative Kommunikationswege umzusteigen, als die herkömmliche Infrastruktur durch Angriffe lahmgelegt wurde. Diese Menge an Geräten stellt eine erhebliche logistische und technische Grundlage für die behaupteten militärischen Operationen dar.

Vergleich mit dem Einsatz in der Ukraine

Ähnliche Systeme werden auch im Ukraine-Krieg eingesetzt und waren für die ukrainischen Streitkräfte zu Beginn des Konflikts im Februar 2022 von entscheidender Bedeutung. Damals half Starlink aus, als die russischen Angreifer die herkömmliche Telekommunikationsinfrastruktur der Ukraine zerstört hatten. Die Technologie erwies sich als lebenswichtige Alternative zu den zerstörten Bodenstationen.

In den vergangenen Wochen meldete die Ukraine jedoch wiederholte Drosselungen des Satellitennetzwerks. Der genaue Hintergrund dieser Einschränkungen ist unklar, gilt aber weithin als Mittel der USA, um politischen Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse auszuüben. Elon Musk hatte zuvor ein großes Interesse daran bekundet, zu verstehen, was im Iran geschehen sei, besonders vor dem Hintergrund der ukrainischen Beschwerden.

Die Ereignisse rund um den Iran-Konflikt und die Rolle von SpaceX zeigen, wie zivil-militärische Technologien im modernen Kriegsführungs-Kontext eine zentrale, aber umstrittene Rolle spielen. Die Lücke zwischen öffentlicher Darstellung und geheimdienstlichen Einschätzungen bleibt dabei eine ständige Quelle der Unsicherheit für alle Beteiligten.