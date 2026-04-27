Iran legt den USA einen Plan zur Konfliktbeendigung vor

Der Iran hat den USA einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts unterbreitet, der zunächst die Aufhebung der Seeblockade vorsieht. Verhandlungsexpertin Nora Meier analysiert die Herausforderungen und gibt Ratschläge für erfolgreiche Gespräche.

Der Iran hat den Vereinigten Staaten einen Vorschlag zur möglichen Beendigung des Konflikt s unterbreitet. Dieser Plan sieht zunächst die Aufhebung der Seeblockade vor, während die Verhandlungen über das sensible Thema des iranischen Atomprogramm s erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden sollen.

Bisherige Verhandlungsversuche sind jedoch gescheitert. Obwohl iranische Vertreter nach Islamabad, Pakistan, gereist waren, verließen sie die Stadt kurz darauf wieder, was dazu führte, dass die USA nicht einmal die Reise antraten. Die Gespräche befinden sich somit in einer Sackgasse. Um erfolgreiche Verhandlungen zu ermöglichen, bedarf es laut Nora Meier, einer Politikwissenschaftlerin und Verhandlungsexpertin, vor allem Zeit.

Idealerweise sollten vor einem größeren Treffen bereits mehrere bilaterale Gespräche stattgefunden haben, die sich über Monate hinziehen können. Das erste Treffen dient dazu, die jeweiligen Ausgangslagen darzulegen, was aufgrund gegensätzlicher Positionen zeitaufwendig sein kann. Im zweiten Treffen können mögliche Überschneidungen diskutiert und im dritten konkretisiert werden. Einigung auf Themen ist oft ein Durchbruch.

Wichtige Prinzipien für Verhandler sind gründliche Vorbereitung auf jede Runde, die Bereitschaft zu Kompromissen und ein Bewusstsein für die eigenen Ziele und roten Linien. Meier kritisiert, dass die Zielsetzung der USA unklar erscheint und der Iran Bedingungen für direkte Gespräche gestellt hat, wie beispielsweise die Ablehnung von Verhandlungen unter Drohungen, was sie für nachvollziehbar hält. Die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten Donald Trump erschwert die Situation zusätzlich, weshalb Flexibilität und die Berücksichtigung verschiedener Szenarien unerlässlich sind.

Meier rät dem Iran und den USA, Gemeinsamkeiten zu finden, wie beispielsweise die Sicherheit der Straße von Hormus, und den Teufelskreis zu durchbrechen. Ein kurzfristiger Erfolg könnte den Weg für die Behandlung schwierigerer Themen wie das Atomprogramm ebnen, wobei die Einbeziehung Israels durch US-Garantien für die Einhaltung von Abkommen durch Israel wichtig wäre, um Vertrauen zu schaffen. SRF News bietet mit 'News Plus' einen täglichen Podcast, der aktuelle Themen in 15 Minuten analysiert und Expertenmeinungen sowie Antworten auf Hörerfragen liefert.

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