Der Iran-Krieg hat Auswirkungen auf die Rohstoffversorgung in Japan, insbesondere bei Druckfarben-Rohstoffen. Der Chips-Hersteller Calbee leidet unter einem Mangel an Stoffen für die Druckfarbe, was zu Engpässen führt. Die Regierung versucht, die Versorgungslage zu beruhigen, aber es gibt keine Berichte über unmittelbare Engpässe.

Der Iran-Krieg verursacht in Japan Engpässe bei Druckfarben-Rohstoffen. Der Chips-Hersteller Calbee in Japan leidet unter einem Mangel an Stoffen für die Druckfarbe. Die Reduktion auf Schwarz-Weiß soll eine stabile Produktversorgung gewährleisten, wie das Unternehmen mitteilt.

Es ist nicht nur die Farbe, die verblasst auf der Packung, sondern auch die zuvor abgebildeten Chips und das Maskottchen. Allerdings beschränken sich die Änderungen auf die Verpackung. Die Produktqualität selbst sei nicht beeinträchtigt, so das Unternehmen. Calbee ist nicht das einzige Unternehmen, das mit den Auswirkungen des Kriegs zu kämpfen hat.

Ein Konkurrent hat die Produktion eines beliebten Snacks vorübergehend eingestellt, nachdem es Schwierigkeiten hatte, das Schweröl für den Betrieb der Fabrik zu erhalten. Mehrere japanische Unternehmen versuchen, die steigenden Kosten und Materialengpässe zu minimieren. Die Regierung versucht, die Öffentlichkeit und die Wirtschaft hinsichtlich der Versorgungslage zu beruhigen.

"Uns liegen keine Berichte über unmittelbare Versorgungsengpässe bei Druckfarben oder Naphtha vor, und wir gehen davon aus, dass Japan insgesamt die benötigten Mengen gesichert hat", heisst es von der Regierung. Naphtha ist ein Öl-Nebenprodukt, das für Druckfarben benötigt wird





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