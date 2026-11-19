Spannungen im Nahen Osten eskalieren: Iranische Angriffe beschädigen saudisches Hochhaus, US-Flugträger trifft Region, Tanker in der Straße von Hormus zerstört.

Die militärischen Konflikte im Nahen Osten haben am 7. Juli einen weiteren drastischen Höhepunkt erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump während des Nato-Gipfels offiziell verkündet hatte, dass die Waffenruhe mit dem Iran beendet sei. In der Folge sind seitdem täglich US-Luftangriffe gegen das Land ausgeführt worden, wobei der Iran durch Raketenanschläge auf seine Nachbarn erwidert. Diese Eskalation hat zu schweren Schäden an ziviler Infrastruktur in mehreren Regionen geführt, darunter ein spektakulärer Treffer in der saudi-arabischen Hauptstadt.

Hochhaus des Staatsfonds in Riad beschädigt

Bei einem Angriff der pro-iranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen ist das höchste Gebäude der saudischen Hauptstadt Riad getroffen und beschädigt worden. Die saudische Zivilschutzbehörde bestätigte am Donnerstag in einer Erklärung auf der Plattform X, dass bei dem Vorfall Sachschäden entstanden seien, jedoch keine Menschen verletzt worden seien. Obwohl das Gebäude in der offiziellen Mitteilung nicht namentlich genannt wurde, deuten beigefügte Fotos darauf hin, dass es sich um den 385 Meter hohen, 80-stöckigen Wolkenkratzer handelt, der das Hauptquartier des saudischen Staatsfonds beherbergt.

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Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP vor der offiziellen Bestätigung, dass die Fassade des Hochhauses über mehrere Stockwerke hinweg erhebliche Schäden aufwies und zahlreiche Fensterscheiben zerbrochen waren. Zwei weitere unabhängige Zeugen bestätigten diese Zerstörung, während die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mitteilte, eine von den Huthis abgefeuerte Rakete zwar abgefangen zu haben, Trümmerteile jedoch auf die Stadt gefallen seien. Dies markiert den zweiten schweren Angriff auf eine Wolkenkratzerspitze in Riad, nachdem Anfang November bereits ein Gebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco durch Huthi-Miliz-Beschuss beschädigt worden war.

Kuwait unter Beschuss und Öltransporte gefährdet

Parallel zu den Angriffen auf Saudi-Arabien hat sich die Unruhenlage im persischen Golf weiter ausgebreitet, als der Golfstaat Kuwait erneut Ziel iranischer Drohnenangriffe wurde. Das kuwaitische Militär teilte am späten Abend mit, dass die nationale Luftabwehr feindliche Drohnen aus dem Iran erfolgreich abgefangen habe, wobei die hörbaren Explosionen auf diese Abwehrmaßnahmen zurückzuführen seien. Diese Angriffe erfolgen im Kontext einer verstärkten US-Militäroperation, bei der das US-Militär am selben Tag eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der Insel Gheschm in der Straße von Hormus als Vergeltungsschlag für einen vorherigen Angriff auf eine US-Radaranlage in Bahrain bestätigte.

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Die maritime Sicherheit in der strategisch wichtigen Straße von Hormus ist durch diese Entwicklungen massiv bedroht. Ein Frachtschiff erlebte dort eine massive Explosion nach einem Angriff, wobei Bilder einen großen Feuerball über dem Tanker zeigten. Beobachter gingen davon aus, dass das Schiff mit Flüssiggas beladen war und beim Brand schwer beschädigt wurde. Während die Crew bei dem ersten Feuerangriff unverletzt blieb, löste ein späterer zweiter Angriff ein neues Feuer aus, wodurch das Schicksal der Besatzung und das Ausmaß der Schiffsschäden zunächst unklar blieben.

Iranische Staatsmedien meldeten zudem eine weitere Explosion an einem Tanker in der Nähe der Straße von Hormus, wobei die iranische Marine angab, dass das Schiff nach einer Kollision mit einer Seemine brannte und erheblich beschädigt wurde. Demnach war das Schiff mit ausgeschaltetem Navigationssystem in einem Sperrgebiet östlich der Meerenge unterwegs. Dies ist bereits der vierte Tanker, der innerhalb von 24 Stunden in diesem Gebiet Schaden erlitten hat. Die britische Behörde UKMTO bestätigte einen Angriff auf einen manövrierunfähig gewordenen Tanker, bei dem zwar die Besatzung gerettet wurde, jedoch ein Maschinenraumbrand ausbrach.

US-Flotte verstärkt Präsenz im Konfliktgebiet

Die Militärdiplomatie und die logistische Aufrüstung der USA in der Region haben sich intensiviert, um die eskalierende Lage zu kontrollieren. Der bereits vor Wochen in den Nahen Osten entsandte dritte US-Flugzeugträger steht nach Berichten der "New York Times" unmittelbar vor seiner Ankunft in der Region. Diese massiven Truppenverstärkungen unterstreichen die Bereitschaft Washingtons, die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten im Nahen Osten militärisch zu schützen, während gleichzeitig die Gefahr von Kollateralschäden an internationaler Handelsschifffahrt und kritischer Infrastruktur steigt.