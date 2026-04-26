Iran-Krieg führt zu steigenden Insolvenzen weltweit und in Deutschland

Eine Studie von Allianz Trade prognostiziert aufgrund des Konflikts im Iran einen deutlichen Anstieg der Unternehmenspleiten in Deutschland und weltweit. Für 2026 wird ein Anstieg um zwei Prozent auf 24.650 Insolvenzen in Deutschland erwartet, im Worst-Case-Szenario sogar um vier Prozent.

Die Auswirkungen des Konflikts im Iran haben laut einer aktuellen Studie weitreichende Folgen für die globale Wirtschaft und führen zu einer Zunahme von Unternehmenspleiten, sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Die Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade prognostiziert für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2026 einen Anstieg der Insolvenzen um zwei Prozent auf insgesamt 24.650 Fälle. Dies würde den höchsten Stand seit 14 Jahren darstellen, wie Milo Bogaerts, der Leiter von Allianz Trade im deutschsprachigen Raum, betont. Vor dem Ausbruch der Spannungen im Nahen Osten wurde lediglich mit einem Anstieg von einem Prozent gerechnet. Bereits jetzt sind die negativen Effekte des Krieges in Deutschland spürbar.

Neben den steigenden Preisen an den Tankstellen und der allgemeinen Inflation, die die Bürger belasten, werden auch der Welthandel, die Exporte und die deutsche Wirtschaft insgesamt ausgebremst. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die aktuellen Fallzahlen noch deutlich unter dem Rekordwert der globalen Finanzkrise liegen, als mehr als 32.000 Insolvenzen verzeichnet wurden. Für das Jahr 2027 wird ein leichter Rückgang um zwei Prozent auf 24.150 Insolvenzen erwartet.

Ein Worst-Case-Szenario, dem die Experten eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent einräumen, sieht eine Eskalation und Verlängerung des Konflikts vor. In diesem Fall würde der Anstieg der Insolvenzen im Jahr 2026 auf vier Prozent bzw. 24.994 Fälle ansteigen. Dies würde den vierten Insolvenzanstieg in Folge bedeuten und sich über alle deutschen Branchen hinweg auswirken.

Bereits im vergangenen Jahr waren sechs Branchen die Haupttreiber für die steigenden Insolvenzzahlen, mit zweistelligen Zuwächsen insbesondere im Baugewerbe (+10 Prozent), im Handel (+15 Prozent), bei freiberuflichen Dienstleistungen (+10 Prozent), im Gastgewerbe (+27 Prozent), bei Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen (+12 Prozent) sowie im verarbeitenden Gewerbe (+24 Prozent). Diese Entwicklung zeigt, dass die wirtschaftlichen Belastungen ungleichmäßig verteilt sind und bestimmte Sektoren besonders stark betroffen sind.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, sich auf mögliche Risiken vorzubereiten und ihre finanzielle Stabilität zu sichern. Weltweit wird für das Jahr 2026 ein Anstieg der Unternehmenspleiten zum fünften Mal in Folge erwartet, und zwar mit einem deutlich höheren Wachstum von sechs Prozent im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen von 2025 (+6 Prozent). Für 2027 wird erwartet, dass sich die globalen Unternehmensinsolvenzen auf einem hohen Niveau stabilisieren und nicht so stark sinken, wie ursprünglich angenommen wurde.

Ein länger andauernder Konflikt könnte jedoch laut Allianz Trade sogar zu einem Anstieg um zehn Prozent in diesem Jahr und einem weiteren Plus von drei Prozent im Jahr 2027 führen. Im Basisszenario geht der Kreditversicherer davon aus, dass durch Insolvenzen weltweit 2,2 Millionen Arbeitsplätze direkt gefährdet sind, was 94.000 mehr sind als im Jahr 2025. Besonders betroffen wären das Bauwesen, der Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche. Europa führt die Statistik mit 1,3 Millionen potenziell betroffenen Arbeitsplätzen an, davon 209.000 in Deutschland.

Westeuropa (rund 960.000) und Nordamerika (etwa 460.000) verzeichnen voraussichtlich beide ein Zwölf-Jahres-Hoch bei den Insolvenzzahlen. Die Studie mahnt zu erhöhter Vorsicht und betont die Bedeutung von Risikomanagement und finanzieller Absicherung für Unternehmen in der aktuellen globalen Wirtschaftslage





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