Die Sperrung des Internets in Iran fiel in eine Zeit schwerer US- und israelischer Bombardierungen sowie staatlicher Repression. Jetzt, während sich Gerüchte über ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA verstärken, bringt das Regime den Internetzugang langsam zurück.

Viele Iran erinnen und Iran er reagieren laut BBC mit überwältigender Erleichterung. Die Sperrung fiel in eine Zeit schwerer US- und israelischer Bombardierungen sowie staatlicher Repression. Nun, während sich Gerüchte über ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA verstärken, bringt das Regime auch den Internet zugang langsam zurück.

Und die Iraner sind 'vor Glück den Tränen nahe', wie ein Anwohner gegenüber BBC erzählt.

'Du wirst es kaum glauben, aber als ich auf eine Website geklickt habe und zugesehen habe, wie sie sich öffnete, hatte ich das Gefühl, vor Freude fliegen zu können', sagte ein Iraner zu einem BBC-Journalisten. 'Und als mir klar wurde, dass ich wieder Nachrichten über Telegram, Whatsapp und andere Plattformen verschicken konnte, war das ein unbeschreibliches Gefühl. ' 'Die drei Monate, in denen das Internet ausgefallen war, waren unglaublich schwierig', sagte ein anderer Iraner.

'Es war schmerzhaft, keinen Kontakt zu unseren Familien und Freunden ausserhalb des Iran aufzunehmen zu können. ' 'Nach 88 Tagen fühlte es sich genau so an, als würde ein Gefangener nach drei Monaten Haft freigelassen und zum ersten Mal wieder den Himmel sehen', erklärte ein weiterer Iraner. Der erste Iraner fügte hinzu, die erste Benachrichtigung auf seinem Handy seien Mitteilungen gewesen, er solle eine lange Liste von Apps aktualisieren. Das habe ihn 'vor Emotionen überwältigt'.

Das Internet ist noch nicht überall und für alle wiederhergestellt worden. Erster Vizepräsident Mohammad Reza Aref verband die Wiederherstellung des Internetzugangs mit der Wiederaufnahme intelligenter Dienstleistungen und der Erfüllung der Forderungen an die Bürger, die 'zum System und zum Iran gehalten' hatten. Eine Newsübersicht am Morgen und zum Feierabend, überraschende Storys und Breaking News: Abonniere den Whatsapp-Kanal von 20 Minuten und du bekommst regelmässige Updates mit unseren besten Storys direkt auf dein Handy.

Simon Misteli (sim), Jahrgang 1995, arbeitet seit 2024 als Redaktor am Newsdesk. Dabei schreibt er über verschiedenste Themen mit einem Fokus auf Auslandsgeschichten





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