Iran droht mit Schließung der Straße von Hormus bei fortgesetzter US-Blockade

Angesichts der US-Blockade iranischer Häfen droht Teheran mit der erneuten Sperrung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Dies hat Empörung im Iran ausgelöst und die Bemühungen um eine Deeskalation erschwert, während gleichzeitig Verhandlungen über das Atomprogramm und eine Verlängerung der Waffenruhe laufen.

Der Iran hat erneut mit der Schließung der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus gedroht, sollte die von den Vereinigten Staaten verhängte Blockade iranischer Häfen andauern. Diese Ankündigung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem unter Vermittlung Pakistans Bemühungen laufen, die geltende Waffenruhe zu verlängern und eine umfassendere Einigung, einschließlich des iranischen Atomprogramm s, zu erzielen.

Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, eine einflussreiche Figur in Teheran, erklärte auf der Plattform X, dass die Meerenge, die für den globalen Öl- und Gasmarkt von entscheidender Bedeutung ist, nicht offen bleiben werde, wenn die Blockade fortgesetzt wird. Er betonte, dass die Durchfahrt durch die Meerenge nur auf einer vom Iran festgelegten Route und mit iranischer Genehmigung erfolgen könne. Diese Aussagen stehen im Widerspruch zu den jüngsten Verlautbarungen aus Washington, wo die US-Regierung die Fortsetzung der eigenen Seeblockade, die gezielt Schiffe mit Bezug zum Iran betrifft, bis zum Abschluss der Verhandlungen angekündigt hat. Die Reaktion im Iran auf die Fortsetzung der US-Blockade war scharf. Sprecher des iranischen Außenministeriums bezeichneten die sogenannte Seeblockade als klaren Verstoß gegen die erzielte Waffenruhe und kündigten eine angemessene Reaktion des Irans an. Diese Eskalation der Rhetorik erschwert die laufenden diplomatischen Bemühungen, die derzeit unter pakistanischer Vermittlung stattfinden. Die Verhandlungen konzentrieren sich auf die Verlängerung der bis Mittwoch geltenden Feuerpause und die Anbahnung einer umfassenden Einigung in der Atomfrage. Während die USA optimistisch sind, was die Aussicht auf ein Abkommen in den kommenden Tagen angeht, sieht Teheran weiterhin erhebliche Unterschiede in den Positionen. Einer der zentralen Streitpunkte betrifft den Umgang mit Irans hoch angereichertem Uran. Berichte über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Bergung von Uranvorräten wurden vom iranischen Außenministerium umgehend zurückgewiesen und als nie zur Debatte stehend bezeichnet. Die USA beharrten jedoch darauf, dass sie das iranische Uran erhalten würden, ohne eine finanzielle Gegenleistung zu leisten, was die Spannungen weiter erhöht. Die diplomatische Lage bleibt angespannt, während beide Seiten versuchen, ihre Positionen in den laufenden Verhandlungen zu stärken. Die Möglichkeit, dass die Straße von Hormus erneut zum Brennpunkt internationaler Spannungen wird, unterstreicht die fragile Natur der derzeitigen Waffenruhe und die Komplexität der Beziehungen zwischen dem Iran und den USA. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen aufmerksam, da jede Störung der Seewege durch die Straße von Hormus erhebliche Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte hätte. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnten Unterhändler bereits in der kommenden Woche zu einer neuen Verhandlungsrunde in Islamabad zusammenkommen, um diese komplexen Fragen zu klären. Die Vorbereitungen für mögliche weitere Verhandlungen laufen, doch die grundlegenden Differenzen in den Kernfragen, wie der Urananreicherung und der Sanktionspolitik, bleiben bestehen. Die Entminung der Straße von Hormus, die angeblich mit Unterstützung der USA stattgefunden hat oder gerade stattfindet, ist ein weiterer Aspekt, der die komplexe Gemengelage widerspiegelt. Experten schätzen die Zahl der vom Iran verteilten Minen auf mehrere Dutzend, auch wenn Teheran einen solchen Einsatz nie bestätigt hat. Die Eröffnung oder Schließung der Straße von Hormus und die damit verbundenen Bestimmungen werden laut Ghalibaf vor Ort entschieden und nicht durch öffentliche Erklärungen in sozialen Medien, was eine klare Botschaft an die USA darstellt, die Verhandlungen auf einer ernsthaften und substanziellen Ebene zu führen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Straße Von Hormus US-Blockade Atomprogramm Verhandlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump ordnet Blockade der Straße von Hormus an – China droht mit InterventionUS-Präsident Trump hat eine Blockade der Straße von Hormus angeordnet, die auf Schiffe mit Ziel Iran abzielt. China kritisiert dies scharf und signalisiert, dass es nicht untätig bleiben wird, da die Route für seine Ölversorgung essenziell ist. Peking fordert ein Ende der Blockade und Dialog.

Read more »

Iran öffnet Strasse von Hormus - USA bleiben bei BlockadeNach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will die Staatsführung in Teheran die Strasse von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen. Umgekehrt will die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte.

Read more »

Iran öffnet Strasse von Hormus - USA bleiben bei BlockadeDer Iran öffnet die Strasse von Hormus. Die USA halten dagegen an der Blockade fest.

Read more »

Iran öffnet Strasse von Hormus während Waffenruhe LibanonAussenminister Araghtschi verkündet das Ende der Seeblockade für alle Handelsschiffe. Die Öffnung gilt nur für die Dauer der Waffenruhe mit dem Libanon.

Read more »

Iran öffnet Strasse von Hormus: Wie stabil ist die Lage?Iran will Strasse von Hormus freigeben

Read more »

Iran öffnet Strasse von Hormus: Wie stabil ist die Lage?Iran will Strasse von Hormus freigeben

Read more »