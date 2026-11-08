Iran: Drei Männer nach Januar-Protesten in Karadsch hingerichtet

Das iranische Justizportal Misan bestätigt die Hinrichtung von Hassan Divband, Hamid Kazemi und Reza Zanganeh. Die Opfer wurden wegen angeblicher Spionage für Israel und die USA zum Tode verurteilt.

Drei Männer wurden im Iran hingerichtet, wie das Justizportal Misan berichtete. Die Vollstreckungen fanden im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Januar statt. Die Behörden lasteten den Opfern vor, im Auftrag Israels und der USA gegen die nationale Sicherheit zu handeln.

Identität der Hingerichteten und Anklagepunkte

Die hingerichteten Männer wurden als Hassan Divband, Hamid Kazemi und Reza Zanganeh identifiziert. Sie wurden während der Proteste in der westiranischen Stadt Karadsch festgenommen. Die Justiz warf ihnen vor, an Angriffen auf Regierungsgebäude teilgenommen zu haben. Zudem wurden ihnen Brandstiftungen an öffentlichem Eigentum zur Last gelegt.

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Die Anklage behauptete weiter, die Männer hätten andere Personen zu ähnlichen Aktionen angestiftet. Sie seien Teil von feindseligen Gruppen gewesen, die gegen die Interessen des Irans arbeiten. Die Begründung diente als Rechtfertigung für die drastische Maßnahme der Todesstrafe. Alle genannten Namen und Orte sind fest verzeichnet.

Kontext der Proteste und Gesamtzahl der Toten

Die Demonstrationen hatten sich im vergangenen Winter aus der Wirtschaftskrise im Land entwickelt. Sie wandelten sich rasch zu Massenprotesten gegen die autoritäre Führung. Die iranische Justiz hat nun mindestens 40 Männer in diesem Zeitraum hingerichtet. Diese Zahl bezieht sich auf Vollstreckungen im Zusammenhang mit den Unruhen.

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Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi ist der Justizchef des Landes. Er nahm an einer Feier auf dem Palästina-Platz in Teheran teil. Das Ereignis wurde von Keystone/ZUMA Press Wire dokumentiert. Die Bilder zeigen den Zeitpunkt vor den neuen Vollstreckungen. Die Situation bleibt unter Beobachtung internationaler Organisationen.

Reaktion der Behörden auf die Unruhen

Das Justizportal Misan fungierte als offizielle Quelle für die Bekanntgabe. Die Veröffentlichung erfolgte schriftlich über die Plattform. Die Meldung betonte die Verwicklung in ausländische Staaten. Israel und die USA wurden explizit als Auftraggeber genannt.

Die Behörden sehen ihre Maßnahmen als notwendigen Schutz der nationalen Sicherheit an. Es gibt keine Anzeichen für eine Änderung der Linie. Die Verurteilung erfolgt strikt nach den geltenden Gesetzen. Die Öffentlichkeit wird über die Gründe informiert.

Folgen für die Bevölkerung und Rechtslage

Die Hinrichtungen haben einen tiefen Eindruck in der Bevölkerung hinterlassen. Die Stadt Karadsch war ein Zentrum der frühen Proteste. Die Festnahmen fanden dort während der Unruhen statt. Die Prozesse verliefen ohne öffentliche Diskussion.

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Künftige Schritte sind nicht unmittelbar bekannt. Die Justiz setzt ihren eingeschlagenen Weg fort. Die Lage in der Region bleibt angespannt. Die Internationale Gemeinschaft reagiert auf die Meldungen. Die Zahlen und Namen bleiben unverändert.