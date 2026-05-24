Die USA und das iranische Regime verhandeln über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges. Die Verhandlungen konzentrieren sich auf ein Memorandum of Understanding, deren Verlängerung um 60 Tage die Waffenruhe verlängern soll. Sie beinhalten auch die Öffnung der Strasse von Hormus, die Abgabe hoch angereicherten Uran und Sanktionserleichterungen. Donald Trump hat betont, das Abkommen werde das iranische Atomprogramm beendet. Marco Rubio und Trump selbst hatten sich vorgenommen, den Iran nie zu einem Atomwaffenstaat zu bringen. Die Kathedrophen im Iran reagierten jedoch inhaltlich skrupellos auf Trumps Wortmeldungen. Nur wenige Stunden später dringen die Konflikte in die Öffentlichkeit zurück.

Der Iran-Krieg versprach nach Donald Trumps Wortmeldungen binnen Stunden beruhigende Ergebnisse, doch seine Kathedrophen rissen diese Hoffnung gestern und heute ab. Jetzt schließen die USA und das iranische Regime über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges ab.

Das Memorandum of Understanding beinhaltet die Öffnung der Strasse von Hormus, die Abgabe hoch angereicherten Uran und Sanktionserleichterungen. Trump hat die Verhandlungen angekündigt und die beißt Amerika ins Rennen, doch die aufkommende Hoffnung sollte zeitlich begrenzt sein. Marco Rubio hatte von «guten Nachrichten» in den nächsten Stunden gesprochen, doch Trump wird jetzt seine Vertreter dazu auffordern, nichts zu überstürzen und «keine Fehler» zu machen. Zugleich wird die US-Blockade jedoch bei iranischen Häfen fortgesetzt, bis das Abkommen erzielt sei.

Unter der Überschrift "Adios" schickte Trump dann ein bildhaft generiertes Foto eines möglichen US-Angriffs auf ein iranisches Schiff





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