Iran bricht indirekte Verhandlungen mit den USA ab und setzt Kommunikation aus

Der Iran hat alle indirekten Verhandlungen mit den USA mit sofortiger Wirkung eingestellt und begründet dies mit Verstößen Israels gegen die Waffenruhe vom 8. April. Die Führung in Teheran fordert ein Ende der israelischen Angriffe auf die Hisbollah und die Hamas als Vorbedingung für neue Gespräche.

Der Iran hat laut staatlichen iranischen Medien den indirekten Nachrichtenaustausch mit den USA mit sofortiger Wirkung eingestellt. Nach Angaben der den Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim hat sich die iranische Delegation von allen Verhandlungstischen zurückgezogen und wird bis auf Weiteres keine Botschaften mehr über Vermittler an Washington übermitteln.

Die Führung in Teheran begründet diesen Schritt mit angeblichen Verstößen Israels gegen die am 8. April vereinbarte Waffenruhe zwischen Iran und den USA. Konkret bezieht sich der Iran auf die israelischen Militäraktionen gegen die Hisbollah im Libanon und gegen die Hamas im Gazastreifen. Die iranische Regierung sieht in diesen Angriffen einen Bruch des Abkommens und fordert ein sofortiges Ende der israelischen Operationen, bevor neue Kontakte wieder aufgenommen werden könnten.

Durch den einseitigen Abbruch der indirekten Verhandlungen erhöht die Islamische Republik den politischen Druck auf die Vereinigten Staaten. Obwohl die USA nicht als direkte Kriegspartei an den israelischen Operationen beteiligt sind, gelten sie als engster Verbündeter und wichtigster militärischer Unterstützer Israels. Der iranische Schritt erschwert die diplomatischen Bemühungen, eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Beobachter hatten zuvor gehofft, dass die stillen Kanäle zwischen Washington und Teheran dazu beitragen könnten, die angespannte Lage zu stabilisieren.

Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der die Region wiederholt von militärischen Auseinandersetzungen erschüttert wird, zuletzt durch direkte Angriffe der USA und Israels auf iranische Ziele. Ob es sich bei dem Verhandlungsstopp um einen vorübergehenden taktischen Schritt oder um einen längerfristigen Bruch handelt, bleibt derzeit unklar. Aus Washington wurde zunächst keine offizielle Stellungnahme abgegeben.

Die Entscheidung des Iran untergräbt die indirekten Gespräche, die trotz der hohen Spannungen zwischen beiden Ländern in der Vergangenheit immer wieder genutzt wurden, um Missverständnisse zu vermeiden und unbeabsichtigte Eskalationen zu kontrollieren. Nun steht zu befürchten, dass jede weitere Provokation in der Region direkt zu einer Reaktion führen könnte, ohne dass es Kommunikationskanäle gibt, um die Situation zu deeskalieren. Die internationale Gemeinschaft wird den Schritt mit Sorge betrachten, da eine diplomatische Lösung des Konflikts in weite Ferne rücken könnte





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