Iran blockiert Straße von Hormus als wirtschaftliche Waffe – USA reagieren mit Seeblockade

Der Iran setzt die Blockade der Straße von Hormus gezielt als wirtschaftliche Waffe ein, während die USA mit einer Seeblockade reagieren. US-Außenminister Marco Rubio warnt vor den Folgen, falls der Iran Nuklearwaffen erhält. Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sind ins Stocken geraten, und die Spannungen in der Region eskalieren weiter.

Der Iran setzt die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus gezielt als Waffe mit größtmöglicher Wirkung ein, wie US-Außenminister Marco Rubio in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News erklärte.

Die Straße von Hormus sei im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die der Iran gegen die Welt einsetze, sagte Rubio. Er betonte, dass die Machthaber in Teheran niemals in den Besitz von Nuklearwaffen gelangen dürften, da dies die gesamte Region zur Geisel nehmen würde. Rubio, der auch als Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump fungiert, äußerte sich nicht dazu, wie die USA reagieren würden, falls der Iran weiterhin nicht bereit sei, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.

In den stockenden Verhandlungen hatte der Iran kürzlich einen neuen Vorschlag unterbreitet, der nach Medienberichten eine Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende des Kriegs vorsieht, während Verhandlungen über das Atomprogramm erst später folgen sollen. US-Präsident Trump steht diesem Vorschlag jedoch skeptisch gegenüber und zweifelt an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, wie das Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Die Blockade der Straße von Hormus ist Irans wichtigstes Druckmittel in den Verhandlungen, da die Meerenge für den Transport von Öl und Gas aus den Staaten des Persischen Golfs von entscheidender Bedeutung ist. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, um Teheran von den Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden. US-Finanzminister Scott Bessent schrieb auf der Plattform X, dass die iranische Ölproduktion aufgrund der Blockade bald kollabieren und es zu Benzinengpässen kommen werde.

Er verglich die Führung der Iranischen Revolutionsgarden mit Ratten, die in einem Abflussrohr ertrinken. Das US-Militär hatte zuletzt sanktionierte iranische Öltanker auf hoher See abgefangen, was Teheran als Piraterie bezeichnet. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, schrieb auf X, dass es sich um eine Rückkehr der Piraten handele, die heute mit staatlich ausgestellten Vollmachten operieren.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten, nachdem Trump eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig abgesetzt hatte. Die USA fordern vom Iran die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht auf eine Atombombe, während Teheran sein Recht auf ein ziviles Nuklearprogramm, einschließlich der Urananreicherung, betont.

Die Verhinderung einer iranischen Atomwaffe war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen im vergangenen Juni. In einem weiteren Konflikt mit der Hisbollah im Libanon gab die israelische Armee bekannt, mehr als 20 Infrastrukturanlagen der Miliz im Süden sowie in der Bekaa-Ebene angegriffen zu haben. Zu den Zielen gehörten demnach Waffenlager und Raketenabschussstellungen.

Seit Anfang März sind bei den Auseinandersetzungen im Libanon mehr als 2.500 Menschen ums Leben gekommen und über 7.800 wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte





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