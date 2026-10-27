Iran Air veröffentlicht überraschende Details zur Wartung ihres einzigen Boeing 747‑200. Trotz Optimismus verschiebt sich die Dauer der Arbeiten von 18 Monaten auf mindestens 6 Monate, ein Hinweis auf die Folgen von Sanktionen und Ersatzteilmangel. Die Instandhaltung umfasst einen D‑Check, eine 20.000-Zyklen-Inspektion und strukturelle Verstärkungen.

In den letzten Tagen hat Iran Air einen alarmierenden Einblick in die aktuelle Lage seiner Flotte gegeben. Auf einer Pressekonferenz am 19. Oktober bestätigte der Geschäftsführer Taher Abdolhay, dass nur noch sechs Flugzeuge einsatzfähig sind, während der Rest der Flotte jahrelang am Boden liegt.

Boeing 747 Wartungsarbeiten verzögern sich

Der Fokus der Airline liegt damit auf ihrem einzigen Boeing 747‑200, die ein zentrales Symbol für die Kapazitäten und die Herausforderungen der Firma darstellt. Ursprünglich wurde angekündigt, dass die Maschine innerhalb von etwa anderthalb Monaten wieder im Flugverkehr stehen würde. Ein kurzer Zeit später stellte sich heraus, dass dieser Termin zu optimistisch war: Die Airline hatte ihre eigene Quelle dafür festgelegt, dass die umfangreiche Wartungsarbeiten nun mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen würden.

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Diese Verzögerung reflektiert die Realität, mit der Iran Air täglich zu kämpfen hat - einschließlich eines nahezu vollständigen Ersatzteilmangels, der durch internationale Sanktionen noch weiter verschärft wird. Der Boeing 747‑200 mit dem Kennzeichen EP‑ICD wurde ursprünglich 1988 von der belgischen Martinair gekauft, kurz nach dem ursprünglichen Verkauf an Qantas. In 2008 wechselte die 747 zu Iran Air über die türkische Charterairline Anka Air und befindet sich nun in einer tiefgreifenden Instandsetzung.

Der Flugzeugtyp ist nunmehr 38 Jahre alt und in einem Zustand, der regelmäßige und intensive Wartungsmaßnahmen erfordert. Die Arbeiten begannen Ende September und umfassen einen D‑Check - die umfangreichste Form der routinemäßigen Betraufung, bei dem große Teile der Maschine zerlegt und an der tragenden Struktur nachgeprüft werden. Ein Zusatz: Iran Air führt erstmals eine Inspektion nach 20.000 Flugzyklen selbst durch.

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Technische Inspektion des 38 Jahre alten Jets

Ein Zyklus besteht aus einem Start und einer Landung, und der ständige Druck und die Entlastung des Rumpfes erzeugen im Laufe der Zeit Riss- und Korrosionsschäden. Diese Art von Untersuchung ist in der iranischen Luftfahrt unüblich und ein Schritt hin zu einer höheren technischen Selbstständigkeit der Airline. Die Inspektion umfasst neben der strukturellen Überprüfung des Rumpfbodens auch die Verstärkung der Fahrwerksverbindungen zum Rumpf sowie die vollständige Überholung der Fahrwerke.

Hierbei werden kritische oder verschleißbedingte Teile ersetzt, wobei die Modifikationen unter anderem die verstellbare Höhenflosse am Heck betreffen. Diese umfassende Renovierung erfolgt, weil die Airline - wegen der Sanktionen - kaum Zugang zu Originalteilen, Kundschaftswerkzeugen oder der Unterstützung der Hersteller hat. Auf diese Weise versucht die Airline ihre begrenzten Ressourcen zu maximieren und die Maschine so sicher und betriebsbereit wie möglich zu halten. Das Ergebnis dieser stark eingeschränkten Wartungsprogramme bleibt im Moment ungewiss.

Sollte bei den Inspektionen zusätzliche Probleme wie Risse, Korrosion oder strukturelle Schwächen entdeckt werden, könnten die Reparaturarbeiten erheblich länger dauern und somit die Wiederfahrtzeit der Maschine weiter verschieben. Für die Medienlandschaft und die Öffentlichkeit hat die Situation von Iran Air aber auch einen größeren Kontext: Der Zustand der Flugzeugflotte spiegelt ein breiteres Bild der Luftfahrtbranche im Iran wider, die unter starkem internationalem Druck steht.

Auswirkungen internationaler Sanktionen auf Iran Air

In den letzten Jahren haben sich Länder wie das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union in ihre eigenen Programme zur Jetwartung eingebracht, was die betriebliche Souveränität von Airline in Regionen mit Sanktionen stark limitiert hat.

Diese Entwicklungen bringen auch betriebswirtschaftliche Herausforderungen mit sich. Die Airline beschäftigt knapp 9.000 Mitarbeiter und muss gleichzeitig den Verkehrsfluss auf verschiedenen internationalen Routen sichern.

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Das obige Beispiel des 747‑200 ist besonders wichtig, weil es ein Hobbyfluggerät für lange Strecken mit großen Passenjieren, die in Irans logistische Netzwerke ein entscheidendes Element bilden. Eine vergleichbare Situation spielt auch in anderen Ländern weit verbreitet: Für ein Land mit stark eingeschränkten Routen und Abhängigkeit von Frachtketten steht die Luftfahrt an einem kritischen Schnittpunkt für den Wiederaufbau von Wirtschaft und Handel.

Der Zustand des meinem 747‑200 beweist die Notwendigkeit von Selbstständigkeit in der Wartung, intern, ohne die harte Zeit der Kennzeichnung der Gefahrenpunkte der internationalen Sanktionen zu umgehen. Die Anleitung der Techniker oder der Pilot madzen des 747 fährt, wer die vertrauen muss, seine Lösungen von der Selbstversorgung, die es so dauerhaft irritiert sein wird - Und erfüllt zahlt existierende taktischer Folgen und geografischen Sobald die FAA hat eine weitere Frage steht bevor.