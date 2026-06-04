Irakische Miliz Saraja al-Salam gibt Waffen unter US-Druck ab

Die schiitische Miliz Saraja al-Salam hat ihre Waffen an die irakische Armee übergeben. Ministerpräsident al-Saidi treibt die Entwaffnung voran, weitere Milizen folgen. Der US-Druck wächst.

Die irakische Miliz Saraja al-Salam (Brigade des Friedens), der militärische Flügel des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr, hat unter der neuen Regierung von Ministerpräsident Ali al-Saidi ihre Waffen an die irakische Armee übergeben.

Die Übergabe fand in Samarra nördlich von Bagdad statt und wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur INA gemeldet. Al-Saidi, der erst vor drei Wochen vereidigt wurde, überwacht persönlich die Umsetzung des Plans zur Entwaffnung und Integration der Milizen in die staatlichen Sicherheitsstrukturen. Dieser Schritt wird als Reaktion auf den zunehmenden Druck der USA gewertet, die mit Wirtschaftssanktionen gedroht und sogar militärische Angriffe auf Milizen durchgeführt haben.

Die USA fordern seit Monaten eine konsequente Entwaffnung aller Milizen, um die Stabilität im Irak zu gewährleisten. Die Ankündigung von Saraja al-Salam wurde zunächst als Versuch gesehen, den öffentlichen Druck auf politische Rivalen zu erhöhen. Bereits am Dienstag folgten zwei weitere vom Iran unterstützte Milizen - Asaib Ahl al-Hak und Kataib Imam Ali - und erklärten, ihre Waffen ebenfalls unter staatliche Kontrolle zu stellen.

Die Reaktionen anderer Milizen sind jedoch gemischt, und es bleibt unklar, ob weitere Gruppierungen diesen Schritt wagen werden. Einige der militärisch mächtigsten Milizen lehnen eine Entwaffnung weiterhin ab. Die Ursprünge vieler dieser Milizen reichen Jahrzehnte zurück, und sie haben durch ihre Verbindungen zu politischen Parteien großen Einfluss auf die Justiz und öffentliche Dienste. Viele werden vom Iran finanziert, ausgebildet und bewaffnet, sind aber auch tief in den staatlichen Apparat des Irak eingebunden und Teil des Sicherheitsapparats.

Die USA haben ihren Druck auf den Irak in den vergangenen Monaten verstärkt und mehrfach Ziele der Milizen im Land angegriffen. Diese hatten seit dem Beginn des Iran-Konflikts und auch in den Jahren zuvor Hunderte Attacken auf US-Einrichtungen in der Region für sich beansprucht. Der US-Gesandte Tom Barrack gratulierte al-Saidi zu seinem Vorstoß und betonte, dies sei 'erst der Anfang'.

Der irakische Analyst Ahssan al-Schmari warnte jedoch in der Zeitung 'Asharq Al-Awsat', dass die Ankündigung von nur vier oder fünf Gruppen die USA nicht überzeugen werde, dass die 'komplizierte Angelegenheit' beigelegt sei. Besonders die mächtige Kataib Hisbollah, die als eine der schlagkräftigsten Milizen gilt, hat sich bislang nicht zur Entwaffnung bereit erklärt. Die Zukunft des Iraks hängt nun maßgeblich davon ab, ob al-Saidi weitere Milizen zur Kapitulation bewegen kann.

Die Regierung steht vor der Herausforderung, einerseits den US-Forderungen nachzukommen und andererseits die fragile politische Balance im Land zu wahren. Der langwierige Prozess der Entwaffnung könnte die Sicherheitslage kurzfristig verschlechtern, langfristig aber die staatliche Autorität stärken





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