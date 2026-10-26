iPhone‑Unternehmen: Preis, Leistung und Kamera - Wer gewinnt den Vergleich?

Der direkte Vergleich von iPhone 17 und iPhone 18 Pro verdeutlicht klare Unterschiede bei Preis, Leistung und Kamera. Während das neue 18 Pro über einen leistungsstarken A20 Pro‑Chip, mehr RAM und ein verbessertes Kühlsystem verfügt, bietet das ältere 17 ein günstigeres Paket für tägliche Bedürfnisse. Beide Modelle liefern dieselbe beeindruckende Display‑Qualität und solide Akkulaufzeit, aber der 18 Pro setzt neue Maßstäbe in Grafik und KI‑Anwendungen.

Die beiden neuesten iPhone‑Modelle, das iPhone 17 und das iPhone 18 Pro, stehen im Fokus eines aktuellen Vergleichs. Beide Geräte sind erstklassige Smartphones, die in vielen Bereichen überzeugen.

Preisunterschied zwischen iPhone 17 und iPhone 18 Pro

Dennoch zeigen sich im direkten Vergleich deutliche Stärken und Schwächen, die für potenzielle Käufer von entscheidender Bedeutung sind. Preislich gibt es einen erheblichen Unterschied. Während das iPhone 17 bereits ab 1 099 Euro erhältlich ist, kostet das neue iPhone 18 Pro im Apple Store 1 449 Euro - ein Aufpreis von 350 Euro.

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Die Preisverschiebung ist im Fachhandel noch größer, denn bei Amazon war das iPhone 17 für etwa 900 Euro verkauft, während das neue Modell voraussichtlich 1 099 Euro kosten wird. Diese Preisentwicklung ist verständlich, da Apple bei der Einführung des iPhone 18 Pro die Preise für alle iPhones im Apple Store um knapp 150 Euro erhöht hat.

Wer frühzeitig ein iPhone 17 kauft, könnte sich jedoch in wenigen Monaten bedauern, denn die Einführung des iPhone 18 e und eines neuen iPhone Air 2 steht kurz bevor. Für die Untergrundkünste und Apps, die auf 8 GB RAM beschränkt sind, mag das iPhone 17 dennoch ausreichend sein, während das iPhone 18 Pro mit 12 GB RAM durch seine höhere Speicherkapazität einen klaren Vorteil bietet. Aus technischer Sicht unterscheiden sich beide Modelle vor allem in der Prozessorleistung und der Kühlung.

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Leistungsunterschiede bei Prozessor und Kühlung

Der neue A20 Pro-Chip im iPhone 18 Pro liefert bei Geekbench‑Benchmarks deutlich bessere Resultate: 4 680 Punkte im Single‑Core- und 12 555 Punkte im Multi‑Core-Test, im Vergleich zu 3 626 bzw. 9 162 Punkten beim iPhone 17. Grafikintensive Aufgaben bringen das iPhone 18 Pro mit 62 791 Punkten noch einen Schritt weiter. Ein wichtiges Feature ist die "Dampfkammer", die das Kühlsystem des iPhone 18 Pro verbessert und somit einen länger anhaltenden Leistungspegel bereitstellt.

Das völlig neue, schnellere Gerät bietet zudem einen 120‑Hz‑Pro Motion‑Display, der mit der Always‑On-Funktion eine Helligkeit von bis zu 3 000 Nits erreicht - ein großer Vorteil gegenüber älteren Modellen. Das Kamerasystem des iPhone 18 Pro hebt sich als besonders leistungsfähig hervor. Im Gegensatz zum iPhone 17, das lediglich ein zweites Objektiv und ein Mega‑Pixel‑Kamera‑Set besitzt, verfügt das neue Modell über ein noch größeres Kameramodul mit einer 4‑Kamera‑Anlage auf einem 21 mm‑Sensor.

Kameratechnik und Akkulaufzeit im Vergleich

Der Sensor bietet eine höhere Auflösung, verbesserte Low‑Light‑Leistung und einen schnelleren Mehrkanal‑Feinabstimmungsmodus. Diese Neuerungen ermöglichen professionelle Fotografie und Videobearbeitung ohne zusätzlichen Zubehör. Für den durchschnittlichen Benutzer, der hauptsächlich Fotos und Videos unterwegs macht, ist die neue Kamera eine exzellente Wahl. Dieses technologische Duell ist bei den meisten Heimanwendern nicht entscheidend, da die beiden Geräte in Bezug auf die Akkulaufzeit, die Display‑Qualität und die Basisfunktionen nahezu gleichwertig sind.

Das iPhone 18 Pro bietet jedoch einen leichten Vorsprung: 34 Stunden Video‑Aufnahme versus 30 Stunden beim iPhone 17, und das iPhone 18 Pro Max sogar 43 Stunden. Für Vielnutzer, die lange Video‑Sessions abhalten oder Spiele spielen, jedoch ist der Unterschied real. Insgesamt bietet das iPhone 18 Pro eine deutlich bessere CPU-, GPU- und KI-Leistung, ein robustes Kühlsystem und eine erweiterte Arbeitsplatz‑RAM‑Kapazität. Das iPhone 17 bleibt jedoch eine solide Option, besonders wenn man das Preis-Leistungs‑Verhältnis berücksichtigt.

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Wer ausschließlich nach der neuesten Technologie, maximaler Leistung und einem größeren Kamerasystem sucht, sollte auf das iPhone 18 Pro setzen. Wer hingegen mit weniger Budget auskommen will, sollte das iPhone 17 wählen.