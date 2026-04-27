iPhone Ultra: Faltbares iPhone rückt näher – iOS 27 muss sich anpassen

Gerüchte um ein faltbares iPhone mit dem Namen iPhone Ultra nehmen Fahrt auf. iOS 27 muss sich an die neue Form anpassen und veraltete Elemente entfernen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Die Gerüchte um ein faltbares iPhone verdichten sich, und der Name iPhone Ultra scheint dabei immer wahrscheinlicher als alternative Bezeichnungen. Das Gerät soll im zusammengeklappten Zustand einem etwas dickeren, traditionellen iPhone ähneln, während es im aufgeklappten Zustand die Größe eines iPad Mini erreicht.

Diese Dualität stellt Apple und seine Entwickler vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf das Betriebssystem. Es ist unwahrscheinlich, dass sowohl iOS als auch iPadOS gleichzeitig auf dem Gerät laufen werden, abhängig vom jeweiligen Zustand. Die Frage, wie Apple mit Szenarien umgeht, in denen ein Anruf auf dem geschlossenen Gerät angenommen wird und dieses während des Gesprächs aufgeklappt wird, um zusätzliche Informationen zu recherchieren oder ein empfangenes Bild genauer zu betrachten, wird voraussichtlich bei der Präsentation im September beantwortet.

Mit iOS 27 werden voraussichtlich bedeutende Verbesserungen einhergehen, doch gleichzeitig ist es an der Zeit, veraltete Elemente aus dem System zu entfernen, um die Benutzer nicht unnötig zu verwirren. Eine der größten Kritikpunkte an iOS ist die mangelnde Flexibilität des Home-Screens im Vergleich zu Android-Geräten. Während Apple in den letzten Jahren einige Anpassungsmöglichkeiten hinzugefügt hat, wie z. B. die Möglichkeit, App-Icons einzufärben oder Bereiche auf dem Home-Screen freizuhalten, bleibt das App-Raster starr und unterstützt nur die vertikale Ausrichtung.

Ein faltbares iPhone, insbesondere mit einem größeren inneren Bildschirm, erfordert eine Anpassung dieser Einschränkung. Auch die begrenzte Anzahl von App-Symbolen auf dem iPad-Home-Screen wird kritisiert, und eine kompaktere Darstellung könnte sinnvoll sein. Dennoch wird Apple wahrscheinlich nicht von einem Rasterprinzip abweichen, da das Verschieben von App-Symbolen wie auf dem Mac-Schreibtisch nicht praktikabel wäre. Ein weiteres Problem sind die mehrfachen Wischgesten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Die drei Gesten von oben nach unten, die die Suche, die Mitteilungszentrale und das Kontrollzentrum öffnen, können verwirrend sein. Apple sollte diese Gesten reduzieren und die Funktionen zusammenführen. Das Kontrollzentrum, das mit iOS 18 ein mehrseitiges Layout erhalten hat, bietet sich für eine Erweiterung an. Eine zentrale Anlaufstelle für Benachrichtigungen und ein gut konfigurierbares Kontrollzentrum, erreichbar durch eine einzige Wischgeste, könnten die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessern.

Auf dem iPad und dem ausgeklappten Fold könnte das Kontrollzentrum und die Mitteilungszentrale ähnlich wie auf dem Mac in einer Menüleiste rechts oben angeordnet werden. Die Suche könnte stattdessen in die App-Mediathek oder als festes Element auf dem Home-Screen integriert werden. Diese Anpassungen würden iOS intuitiver und effizienter gestalten, insbesondere im Kontext eines faltbaren Geräts





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