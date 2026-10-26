iPhone Duo: Erste Berichte über Display-Schäden nach dem Öffnen

Das neu eingeführte iPhone Duo steht im Mittelpunkt von Berichten über Display-Schäden. Nutzer melden schwarze Flecken und weiße Streifen auf dem Innendisplay, die offenbar beim Zusammenklappen des Geräts entstehen. Apple hat bereits Geräte ausgetauscht, doch die Ursache des Problems ist noch nicht abschließend geklärt.

Das iPhone Duo ging am Freitag, den 23. Oktober 2026, in den Verkauf. Seitdem gibt es zahlreiche Berichte über schwarze Flecken oder weiße Streifen auf dem Innendisplay des Geräts, die nach mehrmaligem Öffnen entstanden sind.

Die ersten Meldungen kamen aus China, da der Verkauf dort wegen der Zeitzone etwas früher begonnen hat; mittlerweile gibt es aber auch Meldungen aus anderen Ländern. Deutsche Originalberichte haben wir zu dem Problem nicht gefunden. Die meisten beziehen sich auf dieselben Fotos, die bereits auf Reddit erschienen sind. Bei unserem Testgerät konnten wir nach dem ersten Wochenende noch keine Schäden beobachten.

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Apple ersetzt defekte Geräte durch Untersuchung

Ein Reddit-Nutzer gab Auskunft dazu, wie er mit dem Problem bei Apple umgegangen ist. Dort ersetzte Apple das kaputte Gerät durch ein intaktes desselben Modells und behielt das defekte iPhone Duo für weitere Untersuchungen. Bezeichnend ist, dass das Innendisplay des iPhone Duo häufig an der gleichen Stelle weiße Streifen oder Flecken aufweist. Das lässt darauf schließen, dass dafür ein bestimmter Scharnierflügel verantwortlich ist, der sich oberhalb des Verbindungskabels für die beiden Hälften befindet und etwas aus der Scharnieroberfläche herausragt.

Treffen die beiden Scharnierflügel in einem ungünstigen Winkel aufeinander und der Nutzer schließt das Smartphone trotz des Widerstands bis zum Ende, knackt es hörbar im Inneren und das Display wird beschädigt. Momentan lässt sich nicht sagen, wie weitverbreitet das Problem ist. Zum einen ist nicht bekannt, wie viele iPhone Duo bereits im Umlauf sind. Das Gerät ist derzeit in den Apple Stores vergriffen, und die Wartezeit beträgt drei Monate.

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Early Adopter berichten über Schäden am neuen Gerät

Zum anderen ist das iPhone Duo das erste faltbare Smartphone von Apple, weshalb das große Interesse und die Aufmerksamkeit des Publikums erwartbar sind. Genauso zu erwarten waren Berichte über Schäden und vermeintliche oder wirkliche "Gates", also Skandale, um das neue Gerät. Solche frühen Beschwerden sind häufig der Fall, wenn ein Gerät zum ersten Mal veröffentlicht wird - die Zeit wird zeigen, ob es sich um ein echtes "Gate" handelt oder eine Kleinigkeit für Early-Adopter.

In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, Apple Care+ mit dem neuen iPhone Duo abzuschließen, denn Apple verlangt beim iPhone Duo eine sehr hohe Selbstbeteiligung für Schäden. Für ein beschädigtes Innendisplay werden 1.149 Euro fällig. Apple Care+ kostet für das Duo 20,99 Euro pro Monat oder 209 Euro pro Jahr. Dabei sinkt die Selbstbeteiligung auf 99 Euro, ein Bruchteil der Reparaturkosten beim Innendisplay.