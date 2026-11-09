iPad Mini A20 Pro im Test: OLED-Display und Wasserschutz überzeugen

Apple präsentiert das iPad Mini A20 Pro mit neuem OLED-Display, verbessertem Design und IPX4-Zertifizierung. Wir analysieren Leistung, Speicher und den Preisunterschied zwischen den Modellen.

Apple hat das iPad Mini A20 Pro veröffentlicht, welches signifikante technologische Fortschritte im Vergleich zum Vorgängermodell darstellt. Das neue Tablet überzeugt durch ein hochwertiges OLED-Display, eine reduzierte Bauweise und erstmals integrierten Schutz vor Staub und Wasser. Mit dem leistungsstarken A20-Pro-Chip liefert das Gerät eine angemessene Performance, die im direkten Vergleich zur vorherigen Generation deutlich überlegen ist.

Design und Akustik des neuen Tablets

Das iPad Mini A20 Pro wurde in den Abmessungen leicht angepasst und ist nun als erstes iPad in der Mini-Serie gegen Umwelteinflüsse geschützt. In der Höhe schrumpfte das Gerät um Bruchteile eines Millimeters, während die Breite um etwa zwei Millimeter abnahm. Diese Veränderung ist im Alltag kaum wahrnehmbar, doch die Dicke verringerte sich um fast einen Millimeter im Vergleich zum Vorgänger A17 Pro, was sofort ins Auge fällt. Das neue Modell wiegt nur 254 Gramm auf der Küchenwaage, während das ältere A17-Modell noch 288 Gramm auf die Waage bringt. Die Lautsprecheröffnungen an den schmalen Seiten entfielen vollständig. Stattdessen nutzt Apple das sogenannte Acoustic Display, bei dem die Tieftöner über das Display gekoppelt sind. Die Hochtöner sitzen zwischen dem Glas und dem Aluminiumgehäuse. Trotz dieser geschlossenen Bauweise ist der Höreindruck lauter und der Klang kommt bei Querformat-Haltung eher von vorn als von den Seiten, was zu einer klareren Wiedergabe führt.

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OLED-Display und Display-Technologie

Der sichtbarste Unterschied beim iPad Mini A20 Pro ist das neue Super Retina XDR Display, welches das ältere LCD-Panel vollständig ersetzt. Das neue Panel ist heller und bietet einen höheren Kontrast. Mit maximal 600 Nits ist es heller als das aktuelle iPad Air, welches ebenfalls noch ein LCD-Display verwendet. Bei HDR-Inhalten erreicht das iPad Mini A20 Pro sogar einen Spitzenwert von 1.200 Nits. Text und Symbole wirken auf dem OLED-Display klarer und schärfer, während Farben in Fotos und Videos kräftiger und kontrastreicher erscheinen. Allerdings fehlt dem Gerät die Pro Motion mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Die Bildwiederholrate bleibt konstant bei 60 Hertz. Der Bildschirm selbst ist aufgrund der schmaleren Ränder etwas größer geworden. In der Höhe增加了 es um 50 Pixel und in der Breite um 24 Pixel. Im ausgeschalteten Zustand spiegelt das OLED-Display weniger als das Vorgängermodell, da Apple die standardmäßige Antireflex-Beschichtung verbessert hat.

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Speicheroptionen und Preisgestaltung

Apple bietet das iPad Mini A20 Pro in zwei Speichergrößen an, wobei das Basismodell bei 128 GB SSD startet. Für diese Variante müssen Käufer 749 Euro auf den Tisch legen. Das entspricht einem Preisanstieg von 150 Euro im Vergleich zum Preis von 2024 für das Vorgängermodell. Eine relevante Einschränkung betrifft das Nanotexturglas, das den Bildschirm noch besser vor Reflexionen schützt. Dieses optionale Glas ist jedoch nur ab der Variante mit 256 GB SSD erhältlich. Wer das Nanotexturglas wünscht, muss einen doppelten Preisaufschlag in Kauf nehmen. Apple nutzt diese Maßnahme vermutlich, um Kunden zu einem höheren Kaufpreis zu motivieren. Die einzige andere bestellbare Farbvariante neben Mitternacht für das Basismodell ohne Mobilfunk ist Polarstern. Weitere Farben wie beim Vorgänger gibt es nicht mehr.

Leistung und technischer Vergleich

Der A20-Pro-Chip bildet das Herzstück des neuen Tablets. In beiden Varianten mit 128 GB und 256 GB Speicher verbaut Apple jedoch einen sogenannten binned Chip. Dabei ist einer der vier Effizienzkerne inaktiv, sodass zwei Superkerne und drei Effizienzkerne zur Verfügung stehen. Trotz dieser Einschränkung reicht die Leistung im Test locker aus. Im Geekbench-Test übertrifft das iPad Mini A20 Pro das iPad Mini A17 Pro um gut 50 Prozent. Auch bei Web-Tests mit Jetstream 2.2 und Basemark 3.0 in Safari legt das neue Gerät um 50 Prozent schneller die Ziellinie zurück. Bei den Grafikkernen bleibt es bei allen Varianten des iPad Mini A20 Pro bei sieben Stück. Im Gegensatz zum MacBook Neo, dem iPhone 17 und dem iPhone 17e hat der binned Chip alle Grafikkerne aktiv. Die sieben GPU-Kerne, die auch über die Neural Accelerators verfügen, sorgen für ordentlich Dampf. Apple hat bei diesem Vorgehen eine ähnliche Strategie wie beim iPad Pro gewählt, wo sich der binned M5 Chip ebenfalls nur bei den CPU-Kernen unterscheidet.