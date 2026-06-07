iOS 27: Potential for Improvement and Criticisms

The article discusses the potential for improvement in iOS 27, focusing on areas such as code optimization, storage management, and user interface enhancements. It also highlights criticisms, including the system's resource-intensive nature, outdated design, and inconsistent performance.

Alle Jahre wieder kommt die WWDC. Und wie in jedem Jahr hoffen iPhone-Nutzer darauf, dass Apple das iPhone- Betriebssystem iOS endlich einmal revolutioniert, statt im Rahmen einer ständigen Fortentwicklung hier und da neue Funktionen oder umstrittene Design-Änderungen wie Liquid Glass hinzuzufügen.

Doch was könnte iOS 27 konkret besser machen? Zunächst einmal wäre es wichtig, die Code-Basis aufzuräumen: räumte laut karger Release-Note einen lästigen Ladefehler aus – und hatte auf manchen Geräten mehr als 10 Gigabyte Download-Volumen! Das ist lästig – und ein Indiz für ein Problem, das iOS schon länger mit sich herumträgt: Das iPhone-Betriebssystem ist ein regelrechter Speicherfresser – und belegt auf aktuellen iPhones über 22 Gigabyte Speicher – das sind fast 10 Prozent des Speichers aktueller iPhones!

Ein derart fettes System führt zu unnötiger Systemlast, davon verursacht schnellerem Batterie-Sterben und letztlich zu einer allgemeinen Langsamkeit. Immerhin: Derzeit rufen die Leaker-Spatzen von kalifornischen Dächern, dass iOS 27 nach dem Liquid-Glass-Debakel ein „Aufräum-Update“ werden könnte, ähnlich wie Apple es von Zeit zu Zeit bei macOS durchführt, etwa mit Snow Leopard (Mac OS X 10.6), Mountain Lion (OS X 10.8), El Capitan (OS X 10.11), High Sierra (10.13) oder zuletzt macOS 12 „Monterey“.

Auf dem iPhone sind solche Updates bisher aus. Aktuelle iPhones wirken gegenüber der Android-Konkurrenz in Sachen Bedienung ein wenig altbacken. Was auch daran liegt, dass iOS schlicht altbacken ist: Es bedient sich kaum anders als die allererste iPhoneOS-Version 2007.

Da helfen keine kosmetischen Verbesserungen wie Liquid-Glass oder das ständige Hinzufügen von Funktionen, nein: Einer der größten Kritikpunkte derzeit: iOS ist nicht mitgewachsen, obwohl Standard-iPhone-Displays ihre Größe inzwischen mehr als vervierfacht haben: Das iPhone 4 als einziges Retina-iPhone im originalen 3,5-Zoll-Format hatte 640 × 960 Pixel, das aktuelle iPhone 17 hat eine Auflösung von 1206 × 2622 Pixeln auf 6,3 Zoll. Und damit viel mehr Platz für modernere Bedienelemente. iPhone 5 vs iPhone 17: Der Bildschirm hat sich vervierfacht, die Bedienung ist fast gleich geblieben.

Wünschenswert wäre zum Beispiel eine eher nach unten und zu den Rändern orientierte Bedienung: Viele Funktionen wie das Kontrollzentrum oder die Mitteilungszentrale sind nur durch Wisch von oben nach unten erreichbar. Das macht – anders als bei früheren, kleineren Modellen – ein Umgreifen notwendig. Einhandbedienung? Fehlanzeige auf den aktuellen Riesen-Displays.

So manches Android-Gerät und natürlich das iPad bieten inzwischen die Möglichkeit, mehrere Apps im Landscape-Modus nebeneinander darzustellen. Gerade die iPhone-Pro-Modelle – die sich ja an Pro-Nutzer richten – würden von einem solchen Feature profitieren. Es muss ja kein fensterbasiertes Multitasking sein, doch eine Funktion wie Slide Over oder Split-Screen wie es sie auch auf dem iPad Mini gibt, wäre zumindest auf den Max-Modellen durchaus sinnvoll. Es geht mit jedem iPad.

Es geht mit jedem Mac. Und spätestens seit dem Macbook Neo – das technisch gesehen nichts anderes als ein iPhone 16 Pro mit einem Ausschuss-SoC mit weniger Kernen ist – dürfte klar sein: Auch das iPhone ist grundsätzlich für den Einsatz am Desktop geeignet. Warum also nicht, Apple? Wie praktisch wäre es, ein iPhone als Hauptrechner nutzen zu können?

Indem man es einfach in ein USB-C-Dock steckt und mit Monitor, Maus und Tastatur verbindet, um es als Desktop zu nutzen? Einige Android-Geräte – etwa das Google Pixel – können das. Selbst das technisch sehr ähnliche iPad ist dazu in der Lage. Aber wahrscheinlich geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass Cupertino diese Form der Selbstkannibalisierung anbieten würde.

Obwohl sie sicherlich die iPhone-Verkäufe noch einmal explodieren lassen würde. Und so bleibt dieser Wunsch für iOS 27 höchstwahrscheinlich noch lange ein Traum. Android-Smartphones haben noch einen weiteren Vorteil: die systemweite Zurück-Taste. Egal, wohin man sich verfranzt hat: Die Zurück-Taste bringt User wieder an den richtigen Ort in der richtigen App.

Bei iOS geht regelmäßig nach dem App-Wechsel das Gesuche los: Multitasking-Ansicht öffnen, durch die Apps wischen – und beten, dass der App-Refresh noch nicht zugeschlagen hat. Apples aggressive App-Nap-Funktion sorgt nämlich regelmäßig dafür, dass die Apps sich beim erneuten Aufruf neu laden. Gerade Social-Media-Nutzer bringt das regelmäßig zur Verzweiflung. Die einen lieben es, die anderen hassen es.

Doch Fakt ist, dass Liquid Glass die Systemlast in die Höhe treibt, die Benutzbarkeit stellenweise behindert, und selbst nach fast einem Jahr und vielen Updates immer noch stellenweise inkonsistent ist. Die Entschärfung, die iOS 26.2 mitbrachte, ist eher homöopathisch; Apple sollte Nutzern die Wahl lassen, ob sie die schicke Oberfläche verwenden möchten oder nicht





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