This news text provides an overview of the latest iOS 26.5 update, its notable changes, and new features for users to discover and enjoy on their Apple devices.

Das neue System iOS 26.5 erschien zusammen mit macOS 26.5, iPadOS 26.5 und neuen Updates auch für Apple TV, Apple Watch und Homepod. Die neuen Funktionen sind – abgesehen vom neuen Bildschirmhintergrund – wenig spektakulär.

Im Hintergrund hat Apple aber viel geändert. Sehr umfangreich sind auch die verbesserten Sicherheitsfunktionen. Viele der neuen Funktionen wurden schon beim Erscheinen der Beta-Version von iOS 26.5 im Netz vorgestellt – allerdings haben es nicht alle neuen Funktionen auch in die finale Version geschafft. So gab es in den Beta-Versionen etwa eine vereinfachte Option, um Apple-Tastaturen und Mäuse zu koppeln – einfach durch den Anschluss per USB-C. Dies entfiel aber wohl in der neuen Version.

Der neue Bildschirmhintergrund ist einer der wenigen visuellen Highlights in iOS 26.5. Es ist unter iPadOS verfügbar, aber vor der Nutzung herunterladen und installieren muss man es. Erst ist unter der Rubrik „Pride“ verfügbar und unterstützt mehrere Farben, die auch frei vermischt werden können. Auch im Ruhemodus des Bildschirms ist er noch dezent sichtbar und beim Entsperren sehen Sie eine elegante Animation.

Eine bisher gefehlanene Funktion ist die Erweiterung von Apple Maps. Die Suchfunktion zeigt Ihnen nun neben Reiseführern auch sogenannte „Suggested Places“, etwa nahe gelegene Restaurants, die besonders gute Bewertungen haben. Thay nutzen die Earlier Suchanfragen und Ihren aktuellen Standort. Ein Grund, sich Airpods oder eine Apple Watch zu kaufen, ist die perfekte Zusammenarbeit mit Apple-Geräten – ein echter Nachteil für Dritthersteller.

Die EU hat im Rahmen des Digital Markets App deshalb darauf bestanden, dass einige dieser Protokolle auch für Dritthersteller nutzbar sind. Das hat Apple zugesagt, die neuen Optionen stehen allerdings nur in Europa bereit. Dazu gehört ab iOS 26.5 etwa ein einfacheres Pairing mit Bluetooth-Kopfhörern. So genügt es ja bei Airpods, die Geräte in die Nähe eines iPhones oder Macs zu bringen, um ein Koppelungs-Fenster einzublenden.

Das soll bald auch für Firmen wie Sony oder Sennheiser möglich sein. Die Apple Watch hat einen großen Vorteil: Nur an Apples Smartwatch konnten bisher Mitteilungen vom iPhone weitergeleitet werden. Auch hier hat die EU von Apple Nachbesserung verlangt. Erstmals können Sie nun auf dem iPhone die Empfang solcher Nachrichten auch an Geräte von Drittherstellern erlauben – wenn der Entwickler dies umgesetzt hat und Sie dies über die Systemeinstellungen aktiviert haben.

In der Systemeinstellung „Mitteilungen“ gibt es deshalb bereits den neuen Eintrag „Weiterleitung“. Mit dieser Option können Sie nun die Weiterleitung an ein ausgewähltes Gerät erlauben. Auch die Interaktion mit diesen Mitteilungen soll dann möglich sein. Beispielsweise die von Statusinformationen auf einer Smartwatch





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