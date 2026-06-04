Investmentchancen im Weltraum: Roman Poole im Podcast von finews

Roman Poole, CFA und Sales Director bei VanEck Schweiz, hat im aktuellen Podcast von finews über die Investmentchancen im Weltraum gesprochen. Er erklärte, warum immer mehr Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices das Thema Space auf ihre Agenda setzen.

Roman Poole , CFA und Sales Director bei VanEck Schweiz, hat im aktuellen Podcast von finews über die Investmentchancen im Weltraum gesprochen. Er erklärte, warum immer mehr Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices das Thema Space auf ihre Agenda setzen.

Poole zeigte auf, dass die Raumfahrtindustrie heute weit mehr ist als Raketenstarts und Satelliten. Es geht um globale Kommunikationsnetze, künstliche Intelligenz, Verteidigungstechnologien, digitale Infrastruktur und Milliardeninvestitionen von Staaten und Technologiekonzernen. Dabei erläuterte er, warum Unternehmen wie SpaceX, Rocket Lab, AST SpaceMobile oder Planet Labs von vielen Investoren als potenzielle Gewinner eines langfristigen Strukturtrends betrachtet werden. Im Gespräch ging es aber auch um die kritischen Fragen: Wie lässt sich ein Unternehmen wie SpaceX überhaupt bewerten?

Sind die aktuellen Bewertungen noch gerechtfertigt? Welche Risiken lauern hinter den grossen Zukunftsversprechen? Und wie hoch ist die Gefahr, dass sich die Euphorie als Blase entpuppt? Poole argumentierte, dass die Raumfahrtindustrie ein riesiges Wachstumspotential bietet, aber auch mit erheblichen Risiken verbunden ist.

Er warnte vor der Überbewertung einiger Unternehmen und betonte die Bedeutung einer sorgfältigen Bewertung der Chancen und Risiken. Wer verstehen möchte, weshalb das Thema Space plötzlich in den Anlageausschüssen der Schweizer Finanzbranche diskutiert wird, welche Rolle Elon Musk dabei spielt und wo die grössten Chancen und Risiken liegen, sollte diese Podcast-Folge nicht verpassen





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