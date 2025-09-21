Der Intervision Song Contest, konzipiert als Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest, präsentiert eine konservativere Alternative mit Fokus auf traditionelle Werte und kulturelle Vielfalt. Die Veranstaltung, die in Moskau stattfand, zeigte jedoch überraschende Parallelen zum ESC, während sie gleichzeitig dessen politische Ausrichtung ablehnte. Ein Blick auf die Teilnehmer, die musikalischen Beiträge und die politischen Implikationen.

Der Kremlchef betonte die Bedeutung der freien Entwicklung und Bewahrung der Identität für alle teilnehmenden Länder. Er unterstrich, dass die Achtung traditioneller Werte und die Vielfalt der Kulturen die Grundlage des Wettbewerbs bilden und die Künstler zu Höchstleistungen anspornen. Die Teilnehmerländer umfassten ehemalige Sowjetrepubliken wie Belarus, Kasachstan und Usbekistan sowie befreundete Nationen der BRICS-Staatengruppe, darunter China, Indien, Brasilien und Südafrika.

Die Moderation erfolgte in Russisch, Chinesisch und Englisch, um ein weltweites Publikum zu erreichen.\Der Intervision Song Contest, der als Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest (ESC) konzipiert wurde, zeigte erstaunliche Parallelen zu seinem europäischen Vorbild. Trotz des Ausschlusses Russlands vom ESC aufgrund des Krieges gegen die Ukraine, ähnelte die Gestaltung des Wettbewerbs in vielerlei Hinsicht dem ESC, einschließlich Einspielern, Wartezonen für die Künstler, Interviews und aufwendigen digitalen Bühnenbildern. Ein wesentlicher Unterschied war das Fehlen einer Publikumsabstimmung sowie der für den ESC charakteristischen Exzentrik. Dies entsprach der ausdrücklichen Absicht der Organisatoren, die einen Kontrast zum bunten und queer-freundlichen Image des ESC schaffen wollten. Aussenminister Sergei Lawrow betonte, dass der Wettbewerb die ursprüngliche Bestimmung des Menschen und seine Identität respektieren solle, ohne «Perversionen und Verhöhnungen der menschlichen Natur». Dies spiegelte sich in der Auswahl der Beiträge wider, die oft von getragenen Powerballaden mit Ethno-Elementen geprägt waren, während schnellere Nummern beispielsweise aus Brasilien, Kolumbien und Vietnam kamen. Ein besonders bewegender Beitrag war ein Liebesduett aus Madagaskar.\Russland entsandte den ultranationalistischen Sänger Jaroslaw Dronow, alias Shaman, mit dem Lied «Direkt ins Herz». Shaman, ein bekannter Befürworter der Invasion in der Ukraine und Anhänger Putins, erlangte Bekanntheit durch das nationalistische Lied «Ja Russki». Nach seinem Auftritt wiederholte er diese Worte lautstark und bat die Jury, seinen Beitrag nicht zu bewerten, da er das Gastgeberland vertrat. Der australische Historiker Dean Vuletic sieht in der Wiederaufnahme des Intervision Song Contest 2025 einen politischen Gegenentwurf zum ESC. Russland nutze Intervision als Herausforderung für den ESC und als Symbol für eine konservativere Politik, wobei geopolitische Botschaften unerwünscht seien. Dies stehe im Gegensatz zum ESC, wo pro-ukrainische Haltungen geduldet werden, so Vuletic. Die Teilnahme von Ländern aus aller Welt erschwere es, kulturelle Verbindungen für ein Gefühl der Einheit herzustellen. Kurz vor dem Auftritt der für die USA angekündigten Sängerin Vassy (Vasiliki Karagiorgos) wurde deren Nichtteilnahme bekannt gegeben, begründet mit angeblichem politischen Druck der australischen Regierung. In der Jury blieben die USA dennoch durch Rocksänger Joe Lynn Turner vertreten. Vassy war bereits eine Ersatzkandidatin. Der zuvor für die USA angekündigte Musiker B Howard (Brandon Howard) hatte seine Teilnahme aus familiären Gründen abgesagt. Lawrow hoffte bereits vor der Veranstaltung auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Kurz vor der Bekanntgabe des Siegers wurde bekannt gegeben, dass der Intervision Song Contest im kommenden Jahr in Saudi-Arabien stattfinden soll





srfnews / 🏆 52. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Intervision Song Contest Eurovision Song Contest Russland Politik Musikwettbewerb

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Apple räumt Probleme mit Kamera neuer iPhones 17 einApple räumt ein, dass das Problem „in sehr seltenen Fällen“ zu schwarzen Flecken in Fotos führt und verspricht, eine Lösung zu finden.

Weiterlesen »

Enthüllungsbuch: Putins Vater stach seiner Frau mit Mistgabel ein Auge ausEin neues Buch enthüllt, wie Wladimir Putins Vater seiner Frau Marija in der Jugend ein Auge ausstach. Ein düsteres Kapitel der Familie.

Weiterlesen »

Schwingerfest und UBS-Endspiel: Ein Wochenende voller Schweizer NachrichtenDas Tessiner Kantonalschwingfest mit Joel Wicki, die drohende Verlagerung des UBS-Hauptsitzes in die USA, Nachrufe auf SVP-Nationalrat Alfred Heer, lokale Luzerner Politik und weitere Nachrichten aus der Schweiz.

Weiterlesen »

Intervision Song Contest: Der Anti-ESC – live aus MoskauIntervision

Weiterlesen »

Intervision: Vietnam gewinnt russischen Gegen-ESCBeim Intervision-Musikwettbewerb, der als Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest (ESC) in Moskau stattfand, hat Vietnam den Sieg errungen. Der Wettbewerb, der vom russischen Präsidenten politisch ausgerichtet wurde, betonte die Bewahrung kultureller Identitäten und traditioneller Werte. Die Show, die für ein internationales Publikum konzipiert war, ähnelte in vielen Aspekten dem ESC, verzichtete jedoch auf Publikumsabstimmungen und die für den ESC typischen Besonderheiten.

Weiterlesen »

Intervision: Vietnam gewinnt Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest in MoskauBei der von Russland ausgerichteten Intervision, einer Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest (ESC), hat ein vietnamesischer Künstler gewonnen. Das Musikfestival, das von Präsident Putin politisch instrumentalisiert wurde, diente als Plattform für Länder, die sich von westlichen kulturellen Einflüssen abgrenzen wollen. Das Spektakel ähnelte dem ESC, verzichtete jedoch auf dessen Exzentrik und bot eine Bühne für Beiträge aus verschiedenen Ländern, darunter ehemalige Sowjetrepubliken und Brics-Staaten.

Weiterlesen »