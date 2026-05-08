Interview mit Stefano Lenherr: «Spaghetti mit Ketchup und Chäs»

Ein Interview mit Stefano Lenherr, dem hinter dem Influencer Steve Merson steckt. Lenherr spricht über seine schweren Depressionen, gescheiterten Versuche und die Bedeutung von Fans und Reichweite.

Stefano Lenherr: nachdenklich, verletzlich, auf der Suche nach Halt – und nach einem Leben, das sich echt anfühlt. Auf TikTok zählt er knapp 600’000, auf Instagram und Facebook nochmals rund 300’000 Follower.

Wenn er auf seinen Social-Media-Kanälen irgendwo in der Schweiz einen Besuch ankündigt, tauchen tausende Kids auf und wollen Selfies mit ihm machen oder ihm einfach einmal die Hand geben. Steve Merson hat geschafft, wovon viele Influencer träumen: Reichweite, echte Fans, Kollaborationen mit grossen Firmen wie McDonald’s, SBB oder Fisherman’s Friend und dazu generiert er auch noch beträchtliche Einnahmen. Doch auch bei ihm ist bei weitem nicht alles Gold was glänzt. Ganz im Gegenteil.

Hinter der Kunstfigur Steve Merson steckt der 32-jährige Stefano Lenherr, der mit schweren Depressionen, einem droensüchtigen Vater und vielen gescheiterten Versuchen, im Leben anzukommen, schier unerdunkliche Hürden überwinden musste. Jontsch versucht in dieser Ausgabe von «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» herauszufinden, wo der Mensch Stefano aufhört und die Kultfigur Steve anfängt – und umgekehrt. Was offenbar auch für ihn selbst gar nicht immer so einfach ist.

Es ist ein Gespräch voller Überraschungen, Höhen und Tiefen, Drehungen und Wendungen, die man so nicht erwarten würde und die zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig ist es auch der Versuch, den Hype um Steve Merson zu verstehen und herauszufinden, wie gefährlich es werden könnte, wenn dieser eines Tages vorbei ist. Hier treffen aber auch zwei Menschen aufeinander, deren Wege sich schon einmal gekreuzt haben.

Stefano war nämlich bereits vor zehn Jahren, damals noch völlig unbekannt, bei Jontsch als «Energy Downtown Karaoke Star» im Radiostudio. Er war Fan und sagt heute, Jontsch sei der Einzige gewesen, der ihn damals ernst genommen und unterstützt habe





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