Im Gespräch mit blue News spricht Martin Dürrenmatt, einer der renommiertesten Köper der Schweiz, über seine Karriere, die Geheimnisse anderer Promis und seine Liebe zur Haarfarbe grau. Dürrenmatt betont die vitalität, Schönheit und Komplexität der Haaren und betont die Notwendigkeit einer Empathie und Betonung bei individuellen Brüchen. Seine Frisuren mit Donald Trump und Roger Federer runden das Interview ab.

Martin Dürrenmatt zählt zu den gefragtesten Coiffeur en der Schweiz und kennt die Geheimnisse vieler Promi s. Im Interview mit blue News spricht er über weinende Kundinnen und Donald Trumps Frisur .

Dürrenmatt verrät außerdem, warum grau die schönste Haarfarbe überhaupt für ihn ist und spricht über die Frisuren von Roger Federer und Donald Trump. Er betont die Vielfalt und Schönheit von Haaren und betont, dass er die Arbeit mit Haaren spannend findet. Dürrenmatt betont auch die Notwendigkeit einer Empathie und der Betonung von Individualität und Diversität. Er spricht von einer emotionalen Reise bei Transformationen und betont, dass Coiffeur viel mehr ist als nur Haareschneiden





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