Intersport Egli in Winterthur schließt nach 70 Jahren

Nach 70 Jahren schließt das letzte Sportgeschäft der Winterthurer Altstadt. Inhaberin Iren Rauber-Egli kündigt den Verkauf an und appelliert an die Kunden.

Das Traditionsgeschäft Intersport Egli am Unteren Graben in Winterthur schließt im März 2027 für immer seine Türen. Damit verschwindet das letzte Sportgeschäft aus der Winterthur er Altstadt, nachdem es sieben Jahrzehnte lang als fester Bestandteil des lokalen Einzelhandels gedient hat. Die Inhaberin Iren Rauber-Egli und ihr Mann Armand Egli beenden ihre Tätigkeit, um sich in den Ruhestand zu verabschieden und mehr Zeit für sich selbst zu nutzen. Dieser Schritt markiert das Ende einer Ära, die im Jahr 1957 von den Gründern Otto und Ursula Egli gegründet wurde.

Gründerjahre und aktuelle Schließung

Die Gründung des Ladens ging auf die Initiative von Otto und Ursula Egli zurück, die den Betrieb vor über sieben Decennien ins Leben riefen. Heute übernehmen die Tochter Iren Rauber-Egli und ihr Ehemann Armand Egli beide 61 Jahre alt, die Geschäfte. Nach der intensiven Arbeit in der Verwaltung und dem Kundenservice entscheiden sich die beiden Geschäftsleiter nun, den Betrieb zu liquidieren. Ein Grund hierfür ist, dass niemand gefunden wurde, der das Geschäft übernehmen wollte. Besonders abschreckend wirkte das Warenlager im Wert von 800'000 Franken auf potenzielle Nachfolger.

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Emotionale Reaktionen der Stammkundschaft

Die Nachricht von der Schließung hat tiefgreifende emotionale Auswirkungen auf die langjährigen Kunden der Stadt Winterthur. Einige Stammkunden reagieren mit tiefer Trauer auf das Ende der Geschichte. Eine Kundin beschrieb den Abschied als den Verlust eines Familienmitglieds, während eine andere beim Anblick der Schließungstransparent Tränen in den Augen hatte. Trotz der Wehmut betonen Iren Rauber-Egli und ihr Mann, dass der Zeitpunkt für sie passt und sie sich auf die Zukunft ohne den alltäglichen Druck im Einzelhandel freuen.

Liquidation und Verkauf des Warenlagers

Bevor die neuen Lebensabschnitte beginnen, steht eine Mammutaufgabe an: die komplette Liquidation des riesigen Warenlagers. Ab Dezember startet der Ausverkauf, um die verbliebenen Bestände abzubauen. Derzeit stehen allein über 2000 Paar Schuhe in den Gestellen. Dazu zählen Modelle für das Laufen, Tennis und Skifahren, sowie unzählige Skis und andere Sportkleidung. Um so viele Artikel wie möglich zu verkaufen, bietet Rauber-Egli nun Rabatte auf Teile der Sportware an. Ihr Ziel ist eine schwarze Null, das heißt, die Einnahmen sollen die Kosten decken.

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Wirtschaftlicher Druck und Folgekosten

Die Schließung von Intersport Egli ist ein weiteres Beispiel für den zunehmenden wirtschaftlichen Druck im Schweizer Einzelhandel. Traditionelle Ladengeschäfte verschwinden aus den Innenstädten, da sich die Rahmenbedingungen verschärfen. In Winterthur verliert die Stadt erst vor Kurzem ein weiteres Traditionsgeschäft: Die Familie Schoch gab ihre Papeterie an der Marktgasse auf, da keine der drei Kinder den Betrieb übernehmen wollte. Der Verkauf an Orell Füssli Thalia markiert das Ende eines 144-jährigen Traditionsunternehmens.

Ausblick auf den lokalen Einzelhandel

Der Trend zum Verschwinden von Spezialgeschäften ist auch in der Zürcher Altstadt deutlich spürbar. In den vergangenen zehn Jahren sind dort 110 Kleiderläden geschlossen worden. An deren Stelle treten oft Restaurants, Nagelstudios oder Barbershops. Inhaberin Iren Rauber-Egli sieht in dieser Entwicklung eine Gefahr für die lokale Wirtschaftsstruktur. Zum Abschied richtet sie einen Appell an die Kundschaft, lokale Geschäfte weiterhin zu unterstützen. Dieser Aufruf soll dazu beitragen, dass mehr Personen den Wert der Einzelhandelsvielfalt in den Städten erkennen und erhalten.