Internetsperre im Iran verursacht massive Wirtschaftsschäden

Die seit vier Monaten andauernde Internetsperre im Iran kostet die Wirtschaft täglich bis zu 40 Millionen Dollar und gefährdet die Existenzgrundlage von Millionen Menschen. Während ranghohe Regierungsvertreter weiterhin Zugang zum Netz haben, kämpfen Kleinunternehmer und Bürger ums Überleben.

Seit vier Monaten sind 90 Millionen Iranerinnen und Iraner vom Internet abgeschnitten, was der iranischen Wirtschaft täglich zwischen 30 und 40 Millionen Dollar kostet. Dieser rigorose Shutdown, der als Kriegsnotwendigkeit begründet wird, hat verheerende Folgen für die Online- Wirtschaft , insbesondere für Kleinunternehmer in Branchen wie Mode, Fitness, Werbung und Einzelhandel.

Unternehmen wie DigiKala haben bereits Mitarbeiter entlassen. Die Sperre erschwert nicht nur die Geschäftstätigkeit, sondern beeinträchtigt auch die Lebensgrundlage vieler Menschen, die auf Online-Plattformen wie Instagram und WhatsApp angewiesen waren, um ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Trotz einer brüchigen Waffenruhe mit den USA und Israel hält die iranische Regierung an der Sperre fest.

Die Umgehung der Sperre ist für die meisten Bürger unerschwinglich teuer geworden, da die Preise für VPNs drastisch gestiegen sind und die Nutzung illegaler VPNs oder Satellitensysteme wie Starlink strafbar ist. Während ranghohe Regierungsvertreter über spezielle SIM-Karten weiterhin Zugang zum Internet haben, kämpfen normale Bürger und Unternehmen ums Überleben. Die indirekten Verluste durch den Shutdown werden auf das Doppelte der direkten Verluste geschätzt.

Die Situation führt zu Arbeitsplatzverlusten und verschärft die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage des Landes, die bereits durch Sanktionen und Missmanagement belastet ist. Designerinnen wie Amen Chademi und Fitnesstrainerinnen wie Farnas Odschaghlu berichten von dem psychologischen und finanziellen Druck, der durch den Internetausfall entsteht. Ihre Geschäftsmodelle, die stark auf soziale Medien angewiesen waren, sind zum Erliegen gekommen. Die Auswirkungen sind in allen Wirtschaftsbereichen spürbar, von der Produktion bis zum traditionellen Einzelhandel.

Die Führung erlaubt zwar einigen Branchen einen weniger eingeschränkten Online-Zugriff, um den ökonomischen Schaden zu begrenzen, doch die allgemeine Situation bleibt kritisch. Die Sperre unterdrückt nicht nur die wirtschaftliche Aktivität, sondern auch die Meinungsfreiheit und den Zugang zu Informationen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Internetsperre Wirtschaft Sanktionen Online-Handel Zensur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Das musst du zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» wissenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Kanton St. Gallen beantragt 9,1 Millionen für aus LotteriefondsDer St. Galler Kantonsrat wird im Sommer über die Unterstützung von 89 Projekten aus dem Lotteriefonds entscheiden. Im Fokus stehen Kulturvorhaben, Denkmalpflege und soziale Initiativen. Die Mittel sollen nach neuen Förderkriterien verteilt werden.

Read more »

Kritik an Pflegewegweiser: Firma verdient Millionen mit AngehörigenpflegeDer Umsatz von Pflegewegweiser stieg in drei Jahren von 1 Million auf über 48 Millionen Franken. Krankenkassen zahlen dafür rund 150 Millionen Franken pro Jahr – zulasten der Prämienzahler.

Read more »

Iran: Internetsperre kostet Wirtschaft 40 Millionen Dollar pro TagSeit vier Monaten sind 90 Millionen Iranerinnen und Iraner vom Internet abgeschnitten. Kleinunternehmer verlieren ihre Existenz, während Regierungsvertreter über Spezial-SIM-Karten weiter surfen.

Read more »

Shakira: 2 Millionen Fans an Gratis-Konzert in RioDer Auftritt in Rio wird zum Spektakel. Das Gigant-Event setzt neue Massstäbe – und knüpft an eine Konzertreihe mit wachsender Bedeutung an.

Read more »

Iran: Internetsperre kostet Wirtschaft 40 Millionen Dollar pro TagSeit vier Monaten sind 90 Millionen Iranerinnen und Iraner vom Internet abgeschnitten. Kleinunternehmer verlieren ihre Existenz, während Regierungsvertreter über Spezial-SIM-Karten weiter surfen.

Read more »