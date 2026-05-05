Internet Archive Switzerland: Neuer Standort in St.Gallen für digitale Archivierung

Das Internet Archive hat einen neuen Standort in St.Gallen eröffnet. Die Stiftung Internet Archive Switzerland widmet sich der digitalen Archivierung und wird das Tätigkeitsfeld des Internet Archive erweitern, darunter die Archivierung von KI-Modellen. Die Stadt St.Gallen hat eine lange Archivtradition und ist nun Sitz eines der bedeutendsten zeitgenössischen Archive.

Das Internet Archive hat sich dem Ziel verschrieben, das kollektive Wissen der Menschheit zu bewahren und zugänglich zu machen. Nun hat es einen neuen Standort in St.Gallen eröffnet: Die Stiftung Internet Archive Switzerland widmet sich den aktuellen Herausforderungen der digitalen Archivierung.

Die Stadt St.Gallen hat eine lange Tradition in der Bewahrung von Wissen, was sie zu einem idealen Standort für dieses bedeutende Projekt macht. Ein Blick in die Ausstellung des Stiftsarchivs zeigt, wie tief diese Tradition verwurzelt ist. Wissen zu sammeln und zu erhalten, ist ein Grundpfeiler der Zivilisation. Archive spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie Informationen konservieren und für zukünftige Generationen zugänglich halten.

St.Gallen blickt auf eine außergewöhnlich lange Archivgeschichte zurück und kann nun stolz darauf sein, Sitz eines der wichtigsten zeitgenössischen Archive zu sein. Im Mai hat die Stiftung Internet Archive Switzerland ihre Arbeit aufgenommen, wie der Kanton St.Gallen am Dienstag bekannt gab. Das Internet Archive hat bereits 90 Millionen digitalisierte Bücher, Dokumente, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen sowie Softwareanwendungen gesammelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mit der Wayback Machine, die frühere Versionen von Internetseiten archiviert, betreibt das Internet Archive das weltweit bedeutendste Archiv des Internets. Gegründet wurde das Internet Archive 1996 vom US-amerikanischen Internet-Pionier Brewster Kahle mit Sitz in San Francisco. Neben Ablegern in Vancouver (Internet Archive Canada) und Amsterdam (Internet Archive Europe) wird St.Gallen nun der dritte Standort. Die Stiftung nutzt die Bestände des Internet Archive und ergänzt sie mit spezifischen Schweizer Inhalten.

Zudem soll das Tätigkeitsfeld des gesamten Internet Archive erweitert werden, etwa durch die Zusammenarbeit mit der School of Computer Science der Universität St.Gallen. Ein zentrales Ziel ist es, unter der Leitung von Prof. Dr. Damian Borth alle verfügbaren und zukünftigen KI-Modelle zu archivieren. Archive sind seit jeher durch Kriege, Umweltkatastrophen, politische Maßnahmen und wirtschaftliche Einschränkungen bedroht – ein Thema, das heute relevanter ist denn je. Das Internet Archive Switzerland wird sich diesen Herausforderungen stellen.

Um das kollektive Wissen der Menschheit zu schützen, plant die Stiftung die Initiative Endangered Archives. In Zusammenarbeit mit der Unesco und anderen etablierten Organisationen sollen gefährdete Dokumente bewahrt werden, indem ihnen in der Schweiz ein sicherer digitaler Zufluchtsort geboten wird. Brewster Kahle, der Gründer des Internet Archive, ist anlässlich des St.Gallen Symposiums in der Stadt, wo er sich mit Vertretern der Unesco austauscht. Parallel dazu findet bis zum 10.

Mai eine Präsentation zum Internet Archive Switzerland im Ausstellungsraum des Stiftsarchivs im Klosterhof statt. Das Stiftsarchiv St.Gallen zeigt in seiner neuen Ausstellung, wie Mönche früher im Wald lebten. Im Ausstellungssaal steht die Rolle des Waldes im Zentrum der Jahresausstellung. Das Leben der Mönche inmitten der Wälder war vermutlich nicht so einsam, wie man sich das heute vorstellt.

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