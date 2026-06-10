Nichtregierungsorganisationen kritisieren den Zusammenbruch der internationalen Solidarität und fordern klare Zusagen für die Entwicklungshilfe von den G7-Mitgliedstaaten. Sie kritisieren auch die Haushaltskompromisse, die durch den Verlust der parlamentarischen Mehrheit nach der Nationalversammlung 2024 notwendig geworden sei.

Nichtregierungsorganisationen zeigen sich besorgt über den aus ihrer Sicht Zusammenbruch der internationalen Solidarität. Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Evian forderten sie am Mittwoch in Paris von den G7-Mitgliedstaaten klare Zusagen für die Entwicklungshilfe .

Wir fordern klare Verpflichtungen, damit die reichen Staaten 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für diese Hilfe bereitstellen, sagte der Vertreter von CCFD-Terre Solidaire. Diese Krise betreffe 3,4 Milliarden Menschen, auf die verschlechterte Lage der öffentlichen Finanzen zurück. Er sei aber auch auf die Haushaltskompromisse zurückzuführen, die durch den Verlust seiner parlamentarischen Mehrheit nach der Auflösung der Nationalversammlung im Jahr 2024 notwendig geworden sei.

Macron sagte, er unterscheide zwischen Staaten, die die Hilfe für die ärmsten Länder aus Haushaltsgründen kürzen, und solchen, die dies aus ideologischen Gründen täten, womit er auf die USA unter anderem hinweist





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