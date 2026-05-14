Internationaler Sitzplatzzuwachs in Westeuropa: Spanien, Italien und Griechenland führen Wachstum

Die internationale Sitzplatzkapazität in Westeuropa steigt im Sommer 2026 um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt kommen laut Daten des Analysehauses OAG 18,5 Millionen zusätzliche Einzelsitze hinzu. Den Großteil des Wachstums tragen Spanien, Italien und Griechenland. Die drei Länder vereinen zusammen 72 Prozent des gesamten Kapazitätsausbaus auf sich.

Die internationale Sitzplatz kapazität in Westeuropa steigt im Sommer 2026 um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt kommen laut Daten des Analysehauses OAG 18,5 Millionen zusätzliche Einzelsitze hinzu.

Den Großteil des Wachstums tragen Spanien, Italien und Griechenland. Die drei Länder vereinen zusammen 72 Prozent des gesamten Kapazitätsausbaus auf sich. Spanien bleibt mit 88,7 Millionen Sitzen der größte Markt und wächst um 7,6 Prozent. Italien verzeichnet mit 8,9 Prozent den stärksten Zuwachs und kommt auf zusätzliche 2,2 Millionen Sitze allein durch Wizz Air.

Griechenland erhöht gemäß OAG die Kapazität um 5,9 Prozent auf 30,1 Millionen Sitze. Treiber des Wachstums sind vor allem Billigairlines. In Spanien wächst Wizz Air um mehr als 50 Prozent, in Italien um 35 Prozent. Ryanair bleibt in beiden Märkten größter Anbieter.

In Griechenland legen neben Wizz Air auch Jet 2 und Sky Express deutlich zu. Klassische Netzwerk-Airlines bauen ihr Angebot dagegen kaum aus. Ryanair fliegt auch im Winter von Paderborn/Lippstadt nach Alicante





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