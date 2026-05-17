Internationaler Ebola-Alarm in Kongo und Uganda: WHO ruft internationale Gesundheitsnotlage aus

Die WHO hat eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen, weil in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda nachgewiesene und mutmassliche Fälle der gefährlichen Fieberkrankheit Ebola aufgetreten sind. Bislang wurden in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo acht bestätigte und 246 mutmassliche Fälle gemeldet, und ein Fall in der Hauptstadt Kinshasa wurde nachgewiesen. Zwei infizierte Personen aus dem Kongo sind nach Uganda gereist, und die WHO hat 80 mutmassliche Todesfälle in Ituri gemeldet. Ein Reisender ist ebenfalls verstorben. Der ansteigende Trend von Verdachts- und Todesfällen in Ituri deutet darauf hin, dass der Ausbruch möglicherweise viel grösser ist als bislang entdeckt und berichtet. Es besteht ein beträchtliches Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus, da die Provinz Ituri an den Südsudan grenzt und mit einer fragilen Sicherheitslage, einer humanitären Krise und starken Bevölkerungsbewegungen zu tun hat. Es gibt keinen zugelassenen Impfstoff für den Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, der hinter dem Ausbruch steckt. Die Bundibugyo-Variante hat nach Angaben des NIH eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent als der Zaire-Stamm. Es handelt sich um den insgesamt 17. Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo seit 1976. Nur zweimal zuvor hat es laut der African Health Bureau Ausbrüche der Bundibugyo-Variante gegeben: im Jahr 2007 in Uganda mit 37 Toten sowie 2012 im Kongo mit 29 Todesfällen. Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen wird. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einem Ausbruch der Zaire-Variante in Westafrika mehr als 11’000 Menschen gestorben.

Die WHO hat eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen, weil in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda nachgewiesene und mutmassliche Fälle der gefährlichen Fieberkrankheit Ebola aufgetreten sind.

Bislang wurden in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo acht bestätigte und 246 mutmassliche Fälle gemeldet, und ein Fall in der Hauptstadt Kinshasa wurde nachgewiesen. Zwei infizierte Personen aus dem Kongo sind nach Uganda gereist, und die WHO hat 80 mutmassliche Todesfälle in Ituri gemeldet. Ein Reisender ist ebenfalls verstorben. Der ansteigende Trend von Verdachts- und Todesfällen in Ituri deutet darauf hin, dass der Ausbruch möglicherweise viel grösser ist als bislang entdeckt und berichtet.

Es besteht ein beträchtliches Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus, da die Provinz Ituri an den Südsudan grenzt und mit einer fragilen Sicherheitslage, einer humanitären Krise und starken Bevölkerungsbewegungen zu tun hat. Es gibt keinen zugelassenen Impfstoff für den Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, der hinter dem Ausbruch steckt. Die Bundibugyo-Variante hat nach Angaben des NIH eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent als der Zaire-Stamm. Es handelt sich um den insgesamt 17.

Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo seit 1976. Nur zweimal zuvor hat es laut der African Health Bureau Ausbrüche der Bundibugyo-Variante gegeben: im Jahr 2007 in Uganda mit 37 Toten sowie 2012 im Kongo mit 29 Todesfällen. Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen wird. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einem Ausbruch der Zaire-Variante in Westafrika mehr als 11’000 Menschen gestorben





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