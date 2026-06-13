Internationale Medien warnen vor Schweizer Bevölkerungsinitiative: "Schuss ins eigene Knie" und "alpenländisches Dubai"

Die Volksabstimmung über die Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" sorgt weltweit für Schlagzeilen. Medien aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und den USA warnen vor den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen einer Annahme und bezeichnen die Vorlage als rückwärtsgewandt und schädlich für den Wohlstand des Landes.

Am Sonntag findet in der Schweiz eine Volksabstimmung über die Initiative "Keine 10-Millionen- Schweiz " statt, die von der Schweiz erischen Volkspartei ( SVP ) lanciert wurde und eine Höchstgrenze für die Bevölkerungszuwanderung vorsieht.

Sollte die Vorlage angenommen werden, würde die Schweiz als erstes Land weltweit eine solche festgeschriebene Bevölkerungsdecke einführen, was international grosse Aufmerksamkeit auslöst. Das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" setzte sich in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema auseinander und titelte zuletzt mit einem Stimmzettel, auf dem "Deutsche raus" stand.

In einem Podcast bezeichneten Journalisten des Magazins die möglichen Folgen der Initiative als "Schuss ins eigene Knie", insbesondere wegen des erwarteten Bruchs mit der Europäischen Union und der negativen Auswirkungen auf hochqualifizierte deutsche Zuwanderer. Auch die französische Tageszeitung "Le Figaro" sieht eine "grosse Herausforderung" für die Schweiz und erwartet "drastische Massnahmen" bei Erreichen der Schwelle von 9,5 Millionen Einwohnern. Während einige Kommentare die Idee begrüssen, weil sie eine weitere Zubetonierung verhindern soll, äussert der britische "Guardian" deutliche Kritik.

Journalist Joseph de Weck bezeichnet die Bevölkerungsdeckel als "Rechtsaussen-Fantasie", die die Offenheit zunichte mache, die den Wohlstand des Landes ausmache. Er weist darauf hin, dass Zürich im europäischen Vergleich nicht übermässig dicht besiedelt sei und die SVP mit Sorgen vor steigenden Mieten arbeite, um ihren langjährigen Wunsch nach einem deregulierten Handelsplatz - "eine Art alpines Dubai" - zu verwirklichen.

Die "New York Times" berichtet, wie die SVP ihre Rhetorik angepasst hat, um die politische Mitte zu erreichen, und illustriert die Lebenshaltungskosten in der Schweiz am Beispiel eines teuren Proteinshakes in der Kantine eines Zürcher Schuhherstellers. In einer Analyse stellt das Blatt den demografischen Wandel und die wirtschaftlichen Konsequenzen in den Mittelpunkt: Eine Annahme könnte ein Land, das rasch altert und stark auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist, nachhaltig umgestalten.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg betont in einem Kurzvideo, dass die Abstimmung nicht nur die Zuwanderung betreffe, sondern die Frage aufwerfe, ob die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt im globalen Wettbewerb bleiben könne, wenn sie die Globalisierung bremse. Die internationalen Medienbeobachtungen zeigen, dass die Initiative weit über die Schweizer Grenzen hinaus als riskantes Experiment mit erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen wahrgenommen wird





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