Internationale Kurzfilmtage Winterthur: 30. Jubiläum mit Fokus auf Meta-Kino

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur feiern ihr 30. Bestehen unter dem Motto For the Love of Cinema. Kuratorin Laura Walde stellt die Bedeutung des Kurzfilms und die finanziellen Herausforderungen dar.

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur starten am heutigen Dienstag ihre 30. Ausgabe und setzen dabei einen klaren Schwerpunkt auf das Handwerk und die Ästhetik des Filmemachens. Unter dem programmatischen Titel "For the Love of Cinema" widmen sich die Veranstaltungen der Reflexion über den Prozess der Filmschöpfung selbst. Die Co-Kuratorin Laura Walde erklärt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass Kurzfilme trotz ihrer Nischenstellung weiterhin als Innovationsmotor für das Medium Bewegtbild fungieren.

Metakino als pädagogisches Konzept

Das Festivalprogramm wurde gemeinsam von Laura Walde und dem künstlerischen Leiter John Canciani kuratiert, um die Perspektive vom Konsum hin zur Produktion zu verschieben. Metafilme, also Werke über Filme, machen die Entscheidungen und die Arbeit hinter der Kamera sichtbar. Anstatt den Begriff des Metakinos intellektuell abstrakt zu halten, orientierten sich die Verantwortlichen an der Pädagogik von Johann Heinrich Pestalozzi. Dieser definierte Verstehen als Zusammenspiel von Hand, Herz und Kopf, was sich direkt auf die Entstehung eines Films übertragen lässt.

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Diese philosophische Grundlage führte zur Aufteilung des Festivals in drei spezifische Programmreihen. Der erste Block "We Make Cinema" fokussiert sich auf die handwerkliche Seite der Produktion. Der zweite Bereich "We Feel Cinema" untersucht, wie Filme emotionale Resonanz beim Publikum auslösen. Der dritte Teil "We Think Cinema" beleuchtet, wie visuelle Medien unsere kognitive Wahrnehmung der Welt formen und interpretieren. Diese Struktur soll zeigen, dass Kino mehr ist als reine Unterhaltung, sondern ein Werkzeug zur Weltdeutung darstellt.

Finanzielle Engpässe und Sponsorenwechsel

Trotz der künstlerischen Leidenschaft steht das Festival vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das jährliche Budget beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Franken, die durch eine Mischung aus öffentlicher Förderung, Stiftungen, privaten Partnerschaften und eigenem Engagement gedeckt werden müssen. Im Frühjahr 2024 gab die Zürcher Kantonalbank bekannt, dass sie nach 24 Jahren als Hauptsponsorin aussteigt. Als Grund für diese Entscheidung nannte die Zürcher Staatsbank eine strategische Anpassung ihres Förderportfolios, was neue Wege der Finanzierung erforderlich macht.

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Laura Walde betont, dass die Internationalen Kurzfilmtage nur durch die Liebe und Zeit zahlreicher Menschen am Leben erhalten werden können. Sie warnt jedoch davor, dass niemand von reiner Begeisterung leben kann, insbesondere keine Kulturinstitution. Um die Langzeitstabilität und Nachhaltigkeit des Festivals zu gewährleisten, sind zusätzliche Mittel dringend notwendig. Die Abhängigkeit von wechselnden Sponsoren und öffentlichen Geldern erfordert eine kontinuierliche Suche nach neuen Unterstützern, um das Angebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.

Künstliche Intelligenz und Repräsentation

Neben den finanziellen Fragen beschäftigen sich die Filmschaffenden und das Festival auch intensiv mit den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den kreativen Prozess. Die Debatten rund um KI-generierte Inhalte und Bilder tangieren die Branche in massiver Weise. Gleichzeitig sieht Laura Walde im Kontext des Meta-Themas eine Chance, fundamentale Fragen nicht zu verändern, sondern zu vertiefen. Es geht darum, wer was entscheidet, wer sprechen darf und wer ins Bild genommen wird.

Diese Themen der Repräsentation und des Zugangs zu narrativer Macht sind so alt wie das Medium Film selbst. In den programmierten Kurzfilmen werden diese Aspekte mal kritisch, mal humorvoll und mal nostalgisch adressiert. Walde argumentiert, dass es im Kern immer noch darum geht, wer den eigenen Blick auf die Welt als Realität behaupten kann. Die Internationalen Kurzfilmtage nutzen diese Gelegenheit, um diese alten Fragen in einer neuen technologischen Landschaft neu zu verhandeln und sichtbar zu machen.

Kino als kollektiver gesellschaftlicher Raum

Angesichts der Bilderflut in sozialen Medien und unzähliger Streaming-Plattformen bleibt Laura Walde überzeugt von der einzigartigen Bedeutung des Kinos. Sie beschreibt das Kino als einen öffentlichen, gesellschaftlichen Raum, der weit mehr bietet als passiven Konsum. Das Filmerleben in einem Festival oder Kino sei ein kollektives Erlebnis, das ein Bekenntnis für Zeit und Offenheit erfordert. Man müsse bereit sein, sich auf etwas einzulassen, das man nicht sofort versteht oder anders wahrnimmt als die Sitznachbarin.

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Diese Reibung zwischen unterschiedlichen Perspektiven und Empfindungen sei genau das, was die Bedeutung von Kino ausmache. Für Walde macht das Eintauchen in fremde Köpfe und Gefühlswelten die tiefe Liebe zum Kino aus. Im kleinen Winterthur stehe einem im Kino die ganze Welt offen. Während andere Kunstformen dies ebenfalls leisten könnten, mache die spezifische Verbindung von Bild und Bewegung sowie Sprache und Ton den Film zu einem einzigartigen Erlebnis, das durch die gemeinsame physische Präsenz verstärkt wird.