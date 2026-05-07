Interessenkonflikt in Obwalden: Rega-Projekt und politische Verflechtungen

Der geplante Bau einer Rega-Wartungsbasis in Kägiswil führt zu einem harten Konflikt mit lokalen Sportfliegern und wirft Fragen über die Rolle eines politisch einflussreichen Ehepaars auf.

In der Gemeinde Kägiswil im Kanton Obwalden herrscht derzeit eine Atmosphäre extremer Anspannung, da ein geplantes Infrastrukturprojekt der Schweizerischen Rettungsflugwacht, bekannt als Rega , für heftige Kontroversen sorgt.

Die Organisation beabsichtigt, an diesem Standort eine neue, hochmoderne Basis für die Wartung ihrer Helikopter-Flotte zu errichten. Was auf den ersten Blick wie eine wirtschaftliche Chance für die Region wirkt, hat sich zu einem emotionalen und juristischen Tauziehen entwickelt. Der Kern des Konflikts liegt darin, dass für den Bau der Anlage die bestehende Infrastruktur des lokalen Flugplatzes geopfert werden soll. Insbesondere die Sportflieger, die den Platz seit vielen Jahren als ihre Heimat betrachten, sehen sich massiv bedroht.

Die Rega plant nichts Geringeres als den vollständigen Abriss der Landebahn, was für die Luftfahrtbegeisterten das Ende ihrer Aktivitäten vor Ort bedeuten würde. Infolgedessen haben sich die Fronten so sehr verhärtet, dass die Auseinandersetzungen mittlerweile verstärkt vor Gericht ausgetragen werden, während die Stimmung im Kanton Obwalden als extrem belastet beschrieben wird. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Streit um die Landnutzung ist eine weitere, brisante Komponente in die öffentliche Diskussion getreten.

Recherchen haben ergeben, dass die personellen Verflechtungen zwischen der Rega und lokalen politischen Entscheidungsträgern Fragen zur Objektivität des Projekts aufwerfen. Im Zentrum dieser Aufmerksamkeit steht das Ehepaar Abächerli. Trudi Abächerli, eine Kantonsrätin der FDP, hat sich politisch mit großem Engagement für die Ansiedlung der Rega in Kägiswil eingesetzt und war maßgeblich an den parlamentarischen Vorstößen beteiligt, die den Weg für das Projekt ebneten. Parallel dazu ist ihr Ehemann, Arthur Abächerli, als Architekt tätig.

Wie die Rega inzwischen offiziell bestätigte, ist er zusammen mit zwei weiteren Architekten aus Zürich als Teil der Bauherrenvertretung für das Vorhaben engagiert. Die beiden führen gemeinsam das Architektur-Team in Sarnen. Diese Doppelfunktion – eine Ehefrau, die den politischen Rahmen schafft, und ein Ehemann, der vom baulichen Projekt profitiert – wird von Kritikern als höchst problematisch eingestuft. Die Brisanz dieser Verbindung kam durch einen Zufall an die Öffentlichkeit.

Thomas Geissdörfer, der Präsident der Kägiswiler Sportflieger, beobachtete bei einer Mountainbike-Tour eine Gruppe von Personen auf der Wiese neben der betroffenen Piste. Bei einem Gespräch stellte sich einer der Männer als der Architekt der Rega vor und nannte schließlich den Namen Arthur Abächerli. Für Geissdörfer war die Verbindung zur Kantonsrätin sofort ersichtlich, was ihn zu der Frage führte, ob hier nicht persönliche Eigeninteressen hinter dem politischen Engagement für den Auszug der Sportflieger stecken.

Er bezeichnet die Konstellation als brisant und hinterfragt die Integrität des Entscheidungsprozesses. Das Ehepaar Abächerli sowie die Rega weisen diese Vorwürfe jedoch entschieden zurück. Arthur Abächerli betont, dass seine regionale Verankerung und seine Kenntnisse über die lokalen Abläufe einen wertvollen Beitrag zur realistischen Entwicklung des Projekts leisten. Trudi Abächerli wiederum sieht in dem geplanten Hauptsitz eine einmalige Gelegenheit für den Kanton Obwalden, langfristige Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze und Ausbildungsstätten zu gewinnen.

Die Rega unterstützt diese Sichtweise und argumentiert, dass in einem kleinen Land wie der Schweiz berufliche, politische und persönliche Netzwerke oft überlappen. Die Organisation betont, dass die Vergabe des Auftrags an das Architekturbüro auf fachlichen Kriterien basierte und dass es völlig legitim sei, wenn Politiker Projekte unterstützen, die ihrem Kanton wirtschaftlich zugutekommen. Dennoch bleibt der Fall ein Paradebeispiel für die Schwierigkeit, in kleinen politischen Strukturen die Trennung zwischen öffentlichem Amt und privaten Geschäftsinteressen transparent zu gestalten





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Rega Obwalden Interessenkonflikt Kägiswil Flugplatz

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