Familienerlebnisse in der Schweiz: Vom Sensorium in Walkringen bis zum Sauriermuseum Aathal. Interaktive Ausstellungen für Kinder und Erwachsene.

Museen werden in der Schweiz zunehmend zu dynamischen Erlebnisräumen für die ganze Familie, die klare Antworten auf die Frage geben, ob kulturelle Angebote nur für Erwachsene gedacht sind. Im Kanton Baden hebt sich das Schweiz er Kinder museum hervor, wo historische Spielzeuge und pädagogische Konzepte an mehreren Hands-on-Stationen zum greifbaren Erlebnis werden. Ein weiterer wichtiger Standort ist das Sensorium Rüttihubelbad im bernischen Walkringen, das mit einem multisensorischen Ansatz Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zu aktivem Forschen einlädt.

Das Sensorium in Walkringen bietet multisensorische Erlebnisse

Das Sensorium Rüttihubelbad in Walkringen BE legt den Schwerpunkt darauf, passives Zuschauen durch aktives Mitmachen zu ersetzen. Während des multisensorischen Familienerlebnisses erwartet die Besuchenden eine Vielzahl von Aktivitäten, wobei 80 Stationen dazu einladen, Bekanntes und Unbekostes zu hören, zu sehen, zu riechen und zu ertasten. Dabei wecken Klänge, Farben, Schwingungen, Düfte, Licht und Dunkelheit die Neugierde und den Forschergeist von Klein und Gross.

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Draussen gibt es zudem zwei Spielplätze und eine Grillstelle mit gratis Holz im nahegelegenen Wald. Das rollstuhlgängige Sensorium ist für alle zugänglich, besonders interessant ist ein Besuch ab etwa sechs Jahren. Die Einrichtung zeigt, dass moderne Museumskonzepte darauf ausgelegt sind, die Sinne der jüngsten Gäste auf innovative Weise zu stimulieren und dabei inklusive Zugänge zu gewährleisten.

Kommunikation und Kinderkultur im Museum für Kommunikation

Im Museum für Kommunikation wird das Thema Kommunikation in all ihren Formen unter die Lupe genommen und hat das Thema kinderfreundlich aufbereitet. Dabei geht die fast 2000 Quadratmeter grosse Kernausstellung Fragen wie "Warum kommunizieren wir überhaupt?" oder "Was braucht es, damit wir uns verstehen?" spielerisch auf den Grund und fordert zum Mitdenken auf. Die Kernausstellung im Museum für Kommunikation ist fast 2000 Quadratmeter gross.

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So lassen sich etwa beim Filmkaraoke berühmte Szenen nachspielen, im Firewall-Game die Spielpartnerin oder den Spielpartner hacken oder der Datenkrake auf die Schliche kommen. Die Inhalte der Ausstellung sind in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch aufbereitet. Dieser Ansatz verbindet Wissensvermittlung mit Unterhaltung und macht komplexe technische Zusammenhänge für Familien verständlich.

Historische Einblicke in Zug und Baden

Im Kanton Zug finden sich gleich mehrere Museen, die auch für Kinder überaus spannend sind. Eines davon ist das Ziegelei-Museum in Cham. Dort können Besucherinnen und Besucher in Workshops selbst Lehmziegel herstellen und in die Welt einer uralten Kulturtechnik eintauchen. Schliesslich gilt der Lehmziegel als das älteste vorgefertigte Bauelement der Menschheitsgeschichte. Eine weitere Station ist das Museum Burg Zug, das in thematisch gestalteten Räumen die Geschichte des Kantons anhand von Originalobjekten, interaktiven Stationen und multimedialen Elementen erzählt.

Auch Familien kommen hier auf ihre Kosten: Ein speziell gestalteter Kinderbereich sowie die Comicfigur Lili, die durch die Ausstellung führt, machen den Museumsbesuch auch für die jüngsten Gäste zu einem Erlebnis. Wie haben Kinder vor 100, 200 oder sogar 300 Jahren gelebt und womit haben sie gespielt? Antworten darauf gibt das Schweizer Kindermuseum in Baden. In einer Villa aus dem Jahr 1896 zeigt die Dauerausstellung anhand historischer Originale, wie sich Spiel und Spielzeug über die Jahrhunderte verändert haben.

Dabei ist nicht nur Anschauen angesagt: An verschiedenen Hands-on-Stationen können kleine und grosse Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden, während Hörspielstationen den Kinderalltag vergangener Zeiten aufleben lassen. Drei Räume widmen sich zudem dem Schulalltag. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch Märchenstunden, Ferienkurse und verschiedene Wochenend-Aktivitäten. Das Museum ist die einzige Institution in der Schweiz, die sich in dieser Form mit der Thematik "Kindheit" auseinandersetzt.

Kunst und Paläontologie als interaktive Lernfelder

Dass Museumskontexte auch für Kinder nicht langweilig sind, beweist das Museo in Erba in Lugano. Das Museum richtet sich speziell an Kinder und Familien und vermittelt In interaktiven Ausstellungen lernt man Künstlerinnen und Künstler sowie verschiedene Kunstrichtungen kennen und kann selbst aktiv werden. Ein umfangreiches Workshop-Programm lädt dazu ein, mit Farben zu experimentieren und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Selbst die Kleinsten kommen auf ihre Kosten: In speziellen Baby-Ateliers können Zwei- bis Dreijährige gemeinsam mit ihren Eltern malen, tanzen und musizieren.

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Genau der richtige Ort ist zudem das Sauriermuseum Aathal für alle, die Faszination für die Urzeit empfinden. In der grössten Dinosaurierschau der Schweiz lassen sich zahlreiche echte Dinosaurierskelette bestaunen. Sechs davon stammen aus eigenen Grabungen. Im Sauriermuseum Aathal lassen sich zahlreiche echte Dinosaurierskelette bestaunen. Seit vielen Jahren führt das Museum Ausgrabungen an Dinosaurierfundstellen im US-Bundesstaat Wyoming durch und hat dadurch eine international bedeutende Sammlung von Funden aus der Jurazeit vor rund 150 Millionen Jahren aufgebaut.

Besonders spannend: Im museumseigenen Labor lässt sich mitverfolgen, wie die Verantwortlichen Fossilien präparieren und für die Ausstellung vorbereiten. Dazu kommen 22 Spezialausstellungen zu Themen wie Bernstein oder fossilen Pflanzen. Im Aussenbereich "DinoGiardino" stehen zudem ein Spiel- und ein Picknickplatz zur Verfügung. Diese Kombination aus Wissenschaft und kindgerechter Präsentation macht das Museum zu einem festen Bestandteil der Schweizer Bildungslandschaft.

Sinneswahrnehmung im Wow Museum Zürich

Drei Etagen, zwölf Themenräume und das Wonder Lab: Im Wow Museum in Zürich wartet eine Vielzahl von Installationen, die die Wahrnehmung und die Sinne von kleinen und grossen Besucherinnen und Besucher herausfordern. Das Museum verknüpft Kunst, Wissenschaft und Technologie miteinander und schafft einzigartige, immersive Erlebnisse. Dabei wird man selbst Teil der optischen Täuschungen und entdeckt auf spielerische Weise, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet.

Diese Museen demonstrieren, dass Bildung und Unterhaltung in der Schweiz nicht gegeneinander ausgespielt werden müssen. Durch die Integration von interaktiven Elementen, historischen Kontexten und multisensorischen Erfahrungen werden kulturelle und wissenschaftliche Inhalte für jüngere Generationen zugänglich gemacht. Familien finden hier Orte, an denen Neugier befriedigt wird, indem sie aktiv an den Ausstellungen teilnehmen können.