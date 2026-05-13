Inter Mailand gewinnt Coppa Italia-Double zum 3. Mal

Inter Mailand hat zum 3. Mal nach 2006 und 2010 das Double gewonnen. Zehn Tage nachdem sich die 'Nerazzurri' vorzeitig den Titel in der Serie A gesichert hatten, legten sie in der Coppa Italia nach. Inter gewann im Olympiastadion in Rom den Final gegen Lazio mit 2:0. Inter bog schon früh auf die Siegerstrasse ein und profitierte dabei von einem Eigentor: Lazios Aussenverteidiger Adam Marusic köpfelte das Leder im Anschluss an einen Eckball ins Netz. Auch beim 2:0 des Meisters halfen die Römer tatkräftig mit. Nuno Tavares vertändelte den Ball an Denzel Dumfries, der im Zentrum Lautaro Martinez optimal bediente, so dass der Argentinier nur noch einzuschieben brauchte. In der 2. Halbzeit verteidigte Inter die Führung ohne grössere Probleme. Der 10. Coppa-Triumph geriet nicht mehr in Gefahr. Nächster Titel für Akanji und Sommer Nati-Spieler Manuel Akanji spielte bei Inter in der Innenverteidigung durch. Teamkollege Yann Sommer sass nur auf der Bank. Wie immer in dieser Saison in der Coppa Italia hütete bei den Mailändern Josep Martinez das Tor. Final

Inter Mailand hat zum 3. Mal nach 2006 und 2010 das Double gewonnen. Zehn Tage nachdem sich die 'Nerazzurri' vorzeitig den Titel in der Serie A gesichert hatten, legten sie in der Coppa Italia nach.

Inter gewann im Olympiastadion in Rom den Final gegen Lazio mit 2:0. Inter bog schon früh auf die Siegerstrasse ein und profitierte dabei von einem Eigentor: Lazios Aussenverteidiger Adam Marusic köpfelte das Leder im Anschluss an einen Eckball ins Netz. Auch beim 2:0 des Meisters halfen die Römer tatkräftig mit. Nuno Tavares vertändelte den Ball an Denzel Dumfries, der im Zentrum Lautaro Martinez optimal bediente, so dass der Argentinier nur noch einzuschieben brauchte.

In der 2. Halbzeit verteidigte Inter die Führung ohne grössere Probleme. Der 10. Coppa-Triumph geriet nicht mehr in Gefahr.

Nächster Titel für Akanji und Sommer Nati-Spieler Manuel Akanji spielte bei Inter in der Innenverteidigung durch. Teamkollege Yann Sommer sass nur auf der Bank. Wie immer in dieser Saison in der Coppa Italia hütete bei den Mailändern Josep Martinez das Tor. Fina





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