Inter Mailand dreht irren Pokal-Krimi gegen Cesc Fabregas und den AC Como

Der AC Como stand im italienischen Cup kurz vor einer Sensation, doch ein starker Hakan Calhanoglu führte Inter Mailand in der Schlussphase noch zum dramatischen 3:2-Sieg und in den Final.

Es war ein Fußballabend, der für die Geschichtsbücher des AC Como geschrieben schien. Im mit Spannung erwarteten Halbfinal-Rückspiel des italienischen Cups trat die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion gegen den übermächtigen Favoriten Inter Mailand an. Nach einem hart erkämpften 0:0 im Hinspiel lag das Sensationelle in der Luft. Als Martin Baturina in der 32. Minute den Führungstreffer für die Gäste erzielte, verstummten die Heimfans kurzzeitig.

Mit einer disziplinierten Defensive und schnellem Umschaltspiel gelang es Como, den Spitzenreiter der Serie A immer wieder in Verlegenheit zu bringen. Die Taktik von Fabregas schien perfekt aufzugehen und legte den Grundstein für einen Abend, der den Underdog beinahe ins Finale befördert hätte. Der Start in die zweite Halbzeit verlief für die Gäste wie im Märchen. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff verwertete der Franzose Lucas da Cunha einen Angriff eiskalt zum 2:0. Zu diesem Zeitpunkt war das Stadion in Mailand einem Hexenkessel gleich, in dem die Hoffnung auf ein Weiterkommen der Gäste greifbar schien. Doch mit dem zweiten Gegentreffer wachte Inter Mailand endgültig aus seinem Dornröschenschlaf auf. Der Druck der Mailänder wurde nun erdrückend, und die individuelle Klasse der Stars trat immer mehr in den Vordergrund. Hakan Calhanoglu, der unumstrittene Regisseur im Spiel der Nerazzurri, übernahm die Verantwortung und leitete die dramatische Wende ein, die Como den sicher geglaubten Finaleinzug entreißen sollte. In der 69. Minute eröffnete Calhanoglu mit seinem ersten Treffer die Aufholjagd, die in den Schlussminuten eine beinahe unheimliche Dynamik entwickelte. Nachdem er in der 86. Minute den Ausgleich erzielt hatte, schien das Momentum komplett auf die Seite der Mailänder gekippt zu sein. Como, das über weite Strecken mutig und organisiert verteidigt hatte, wirkte in der Schlussphase mental angeschlagen. Den entscheidenden Schlag versetzte Petar Sucic in der 89. Minute, als er den Siegtreffer zum 3:2 erzielte und das Stadion in Ekstase versetzte. Während Manuel Akanji über die gesamte Spielzeit in der Verteidigung von Inter glänzte, saß Yann Sommer erneut als Ersatztorhüter auf der Bank. Für Cesc Fabregas und sein Team endet damit ein beeindruckendes Pokalmärchen, während Inter Mailand nun auf den Sieger der Partie zwischen Atalanta Bergamo und Lazio Rom wartet, um im Finale nach dem Titel zu greifen. Trotz der Niederlage hat Como bewiesen, dass sie auf dem besten Weg sind, sich dauerhaft in der nationalen Elite zu etablieren





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