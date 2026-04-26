Intensive Ausbildung für Freiwillige Feuerwehrleute im Schatten von Crans-Montana

Nach der Tragödie in Crans-Montana bereiten sich neue Freiwillige Feuerwehrleute in Couvet auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vor. Ein besonderer Fokus liegt auf der psychischen Vorbereitung und dem Umgang mit traumatischen Ereignissen.

Die Dunkelheit der Nacht weicht langsam der Morgendämmerung, als Marwan Chapuis und Elia Risse ihren Weg zum Ausbildung szentrum in Couvet im Kanton Neuenburg antreten. Vor ihnen liegt eine fünftägige, intensive Ausbildung , die sie auf die verantwortungsvolle Aufgabe als freiwillige Feuerwehrleute vorbereiten soll.

Für Marwan ist dieses Engagement mehr als nur eine Pflicht; es ist eine Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und sich für das Wohl anderer einzusetzen. Elia ergänzt, dass es ihm vor allem darum geht, im Team mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Herausforderungen zu meistern.

Die Idee, sich der Feuerwehr anzuschließen, keimte in beiden vor etwa einem Jahr auf – unmittelbar nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, die 41 Menschen das Leben kostete und weitere 115 verletzte. Diese schreckliche Nacht des 1. Januar 2026 hat Marwan zutiefst erschüttert und ihn dazu bewogen, über die Bedeutung und die Anforderungen der Feuerwehrarbeit nachzudenken. Der Schock von Crans-Montana hallt noch immer nach.

Er erinnert sich lebhaft daran, wie freiwillige Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz waren und sich fragte, worauf er sich bei einem solchen Engagement einlassen würde. Die Erkenntnis, dass 98 Prozent der Feuerwehrleute in der Schweiz ehrenamtlich tätig sind, unterstreicht die Bedeutung dieses Engagements für die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung. Es ist keine leichte Aufgabe, sondern eine mit großer Verantwortung verbundenes Unterfangen.

Jährlich werden im modernen Ausbildungszentrum in Couvet über 800 angehende Freiwillige ausgebildet, um sie bestmöglich auf die vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten, denen sie im Einsatz begegnen könnten. Im Laufe dieser intensiven Grundausbildungswoche lernen die Teilnehmer nicht nur die technischen Aspekte der Brandbekämpfung unter realistischen Bedingungen, sondern auch den Umgang mit ihren eigenen Emotionen und psychischen Belastungen. Die schrecklichen Ereignisse in der Bar «Le Constellation» werden dabei immer wieder thematisiert.

«Crans-Montana – darüber müssen wir sprechen», betont Jean-Daniel Zimmerli, Major und Verantwortlicher für den Rettungsdienst in den Neuenburger Bergen. «Wie reagieren wir, wenn wir an einen Einsatzort gelangen, der einem Kriegsschauplatz ähnelt? Wie gehen wir mit dem Leid und der Zerstörung um? » Ein zentraler Aspekt der Ausbildung ist die Vermittlung der Bedeutung von psychologischer Unterstützung und der Notwendigkeit, sich Hilfe zu suchen, wenn ein Einsatz tiefe Spuren hinterlässt.

Die psychische Gesundheit der Einsatzkräfte steht im Fokus. Jérôme Bonvin, Ausbildungskapitän bei der kantonalen Versicherungs- und Präventionsanstalt, erklärt: «Vor fünf Jahren hat man kaum über Emotionen gesprochen. Genau deshalb gibt es diese Ausbildung. Damit die Freiwilligen wissen, dass sie nicht allein sind und dass es in Ordnung ist, sich Hilfe zu suchen.

» Der Kanton Neuenburg geht sogar noch einen Schritt weiter und plant für Anfang 2027 eine neue Schulung zur mentalen Vorbereitung, die sowohl Freiwilligen als auch Berufsfeuerwehrleuten offensteht. Diese Schulung soll dazu beitragen, die Resilienz der Einsatzkräfte zu stärken und sie besser auf dramatische Ereignisse wie die Katastrophe in Crans-Montana vorzubereiten. Eine solche Vorbereitung kann helfen, in Extremsituationen besonnen und professionell zu handeln und die eigenen psychischen Grenzen zu erkennen und zu respektieren.

Marwan fühlt sich durch die Thematisierung der mentalen Gesundheit beruhigt und zuversichtlich.

«Ich stelle mir vor, dass ich am Ende meiner Ausbildung mehr oder weniger in der Lage sein werde, solche Situationen im Team zu bewältigen. Heute kann ich das noch nicht sagen», gesteht er. Er ist sich bewusst, dass er noch einige weitere Kurse absolvieren muss, bevor er tatsächlich einsatzbereit ist. Wenn alles planmäßig verläuft, wird er ab 2027 zu Einsätzen gerufen werden und seine neu erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in die Praxis umsetzen können.

Die Ausbildung in Couvet vermittelt nicht nur die notwendigen technischen Fertigkeiten, sondern auch ein tiefes Verständnis für die psychologischen Herausforderungen, die mit der Feuerwehrarbeit verbunden sind. Die Auseinandersetzung mit dem Trauma von Crans-Montana dient als Mahnung und als Ansporn, sich bestmöglich auf zukünftige Einsätze vorzubereiten und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Freiwillige Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Schweizer Rettungssystems, und die Investition in die Ausbildung und die psychische Gesundheit der Einsatzkräfte ist von entscheidender Bedeutung, um ihre Leistungsfähigkeit und ihr Engagement langfristig zu erhalten. Die Geschichte von Marwan und Elia zeigt, dass das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Möglichkeit ist, Verantwortung zu übernehmen, sich für andere einzusetzen und Teil einer starken Gemeinschaft zu sein





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