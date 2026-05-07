intec optimiert FTTH-Service: Die ARGUS F-Serie setzt neue Maßstäbe bei der Fehlerlokalisierung

Auf der ANGA COM 2026 präsentiert intec die neue Generation der ARGUS F-Serie, die durch einen innovativen Optical Fault Locator die Effizienz und Qualität im Glasfaserausbau massiv steigert.

In der heutigen Zeit ist die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet das Rückgrat unserer digitalen Gesellschaft. Der Ausbau von Fiber-to-the-Home-Netzwerken, kurz FTTH , ist ein gewaltiges Unterfangen, das höchste Präzision erfordert.

In diesem Kontext präsentiert das Unternehmen intec auf der anstehenden ANGA COM 2026 eine Lösung, die den Arbeitsalltag von Netzwerktechnikern grundlegend vereinfacht. Unter dem prägnanten Motto 'Einschalten. Messen. Fehler finden.

' zeigt das Unternehmen, wie die Prüfung von Glasfaseranschlüssen im Servicefall beschleunigt und die Fehlerlokalisierung präzisiert werden kann. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer optimierten Prozesskette, die von der ersten Messung bis zur finalen Dokumentation vor Ort reicht, um die Effizienz im Feldeinsatz zu maximieren und die Ausfallzeiten für den Endkunden zu minimieren. Das Herzstück dieser Innovation ist der neue Optical Fault Locator, der auf einer hochmodernen OTDR-Technologie basiert.

In der Praxis bedeutet dies, dass Techniker nun in der Lage sind, die Analyse von Glasfaserstrecken direkt im laufenden Betrieb durchzuführen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da herkömmliche Messmethoden oft aufwendige Unterbrechungen oder spezialisierte Testumgebungen erfordern. Der neue Locator erkennt kritische Fehlerstellen wie mangelhafte Spleiße, verschmutzte oder beschädigte Steckverbindungen sowie unerwünschte Reflexionen in einem sehr frühen Stadium. Durch diese frühzeitige Erkennung können Installationsfehler korrigiert werden, bevor sie zu dauerhaften Störungen führen.

Dies verhindert die oft kostspieligen und zeitintensiven Zweitanfahrten, die in der Branche ein erhebliches wirtschaftliches Problem darstellen und die Projektlaufzeiten künstlich verlängern. Die ARGUS F-Serie bietet hierfür ein modulares und leistungsstarkes Ökosystem. Mit den Modellen ARGUS F200 und ARGUS F240 können Abnahmemessungen im FTTH-Netz nicht nur einfach, sondern auch vollkommen reproduzierbar durchgeführt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Techniker unter hohem Zeitdruck stehen, aber dennoch eine lückenlose Qualitätssicherung gewährleisten müssen.

Eine strukturierte Abnahme umfasst dabei die optische Pegelmessung, eine detaillierte Analyse der Faserstrecke sowie die abschließende Bewertung der gesamten Anschluss-Performance. Anstatt sich durch komplexe Einzelmessungen und kryptische Datenwüsten kämpfen zu müssen, erhalten die Techniker klare, interpretierbare Ergebnisse. So lässt sich unmittelbar entscheiden, ob eine Installation den geforderten Standards entspricht oder ob Nachbesserungen erforderlich sind. Besonders hervorzuheben ist die Kompatibilität mit GPON- und XGS-PON-Netzen, was die Geräte zu einem vielseitigen Werkzeug für moderne Breitbandarchitekturen macht.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. In einem dynamischen Serviceumfeld zählt jede Sekunde. Deshalb sind die Geräte der F-Serie in nur 16 Sekunden startbereit. Dank der Implementierung einer One-Touch-Messung können Techniker den Messvorgang intuitiv und ohne tiefgreifende manuelle Konfiguration starten.

Während der ARGUS F200 die Basis für schnelle Prüfungen bildet, geht der ARGUS F240 noch einen Schritt weiter. Er erlaubt es, die tatsächliche Dienstqualität und die zugesagte Bandbreite direkt vor Ort unter realen Bedingungen zu verifizieren. Damit wird sichergestellt, dass der Kunde genau die Leistung erhält, die vertraglich vereinbart wurde, was die Kundenzufriedenheit steigert und Reklamationen im Nachgang massiv reduziert.

Für Szenarien, in denen eine noch tiefere Analyse erforderlich ist, etwa bei komplexen Störungsbildern oder sehr langen Strecken, ergänzt der ARGUS F300 das Portfolio. Dieser verfügt über ein vollständig integriertes OTDR, das eine detaillierte Lokalisierung von Fehlerstellen ermöglicht, ohne dass der Techniker das Gerät im Feld wechseln muss. Diese Integration reduziert die Komplexität der Ausrüstung und beschleunigt den Workflow erheblich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass intec mit der ARGUS F-Serie eine ganzheitliche Antwort auf die Herausforderungen des modernen Glasfaserservices gibt.

Durch die Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und einfacher Handhabung wird die Inbetriebnahmezeit verkürzt und die Betriebssicherheit erhöht. Auf der ANGA COM 2026 wird intec demonstrieren, wie diese theoretischen Vorteile in die tägliche Praxis des FTTH-Ausbaus überführt werden können, um die digitale Infrastruktur nachhaltig zu stärken





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FTTH Glasfaser OTDR Intec Messgeräte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Details zur Pixel-11-Serie geleaktNeue Informationen deuten auf Verbesserungen bei Chip, Kamera, Display, Akku und Arbeitsspeicher der kommenden Pixel-11-Serie hin. Google plant offenbar Änderungen am Tensor G6 Chip, der Kamerahardware und neuen Funktionen für die Pro-Modelle.

Read more »

Stadtpräsidentin Kruit: «Kritik an meiner Politik völlig in Ordnung»In der Serie «Erfolgreiche Frauen in Bern» spricht der BärnerBär mit Stadtpräsidentin Marieke Kruit (SP). Sie erzählt von Herkunft, Haltung und Verantwortung.

Read more »

localsearch Success Story: Visimedia hat Online-Sichtbarkeit erhöhtZürich (ots) - In der Serie 'Success Stories' von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Elvis Muhaxheri, wie er mit einer gezielten Digitalstrategie die...

Read more »

Von Rotary bis Kiwanis: Einblick in die Service-Clubs in der SchweizWas Service-Clubs leisten

Read more »

Reisst die Serie neuer Allzeithochs bei den Aktien dieser zwei Schweizer Halbleiter-Zulieferern?Die Aktien von Inficon und VAT Group steigen auf Rekordhöhen. Worauf Anleger achten sollten.

Read more »

Billie Eilish Konzertfilm: James Camerons 3D-Experiment zwischen Fan-Service und verpasster ChanceEin detaillierter Blick auf den neuen Konzertfilm von Billie Eilish, der trotz modernster 3D-Technik und der Regie von James Cameron eher als Geschenk für Fans denn als cineastische Revolution einzustufen ist.

Read more »