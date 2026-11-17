Der Leck "Inside Deutsche Bank" offenbart massive Probleme: Die Bank diente Jeffrey Epstein und russischen Oligarchen. Die Schweiz war dabei ein zentrales Instrument zur Verschleierung von Datenströmen und Konten.

Der durch die Enthüllungen in "Inside Deutsche Bank" aufgedeckte Skandal betrifft mehr als 15 Millionen interne Dokumente des größten deutschen Finanzinstituts. Die geleakten Daten offenbaren, dass die Deutsche Bank bereits 2013 Konten für den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eröffnete, obwohl dieser zu jenem Zeitpunkt wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt war. Neben diesem Fall gehörte der US-Präsident Donald Trump zu einer Reihe weiterer berühmter und berüchtigter Kunden des Instituts.

Russische Oligarchen und Schweizer Strukturen

Ein wesentlicher Aspekt der Enthüllungen betrifft die Geschäftsbeziehungen mit russischen Oligarchen, die enge Verbindungen zum russischen Machthaber Wladimir Putin unterhalten. Die Daten zeigen deutlich, dass die Deutsche Bank den Großteil dieser Geschäfte über die Schweiz abwickelte, was zumindest für das Jahr 2015 dokumentiert ist. Diese strategische Entscheidung wurde offenbar bewusst getroffen, um den Datenschutz zu maximieren und den Informationsfluss zu kontrollieren.

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Der emeritierte Strafrechtsprofessor Mark Pieth erläutert, dass die Bank Hochrisikokunden gezielt in die Schweiz verlagerte. Der Hauptgrund hierfür sei der besonders starke Schutz der Privatsphäre in der Schweiz gewesen. Durch diese Verlagerung konnten datenschutzrechtliche Hürden überwunden und der Austausch von Informationen mit anderen Ländern, einschließlich des deutschen Mutterhauses, effektiv limitiert werden.

Das Schweizer Bankgeheimnis sowie nachrichtendienstliche Normen im Strafgesetzbuch dienten der Bank laut Pieth als Instrumente, um keine Daten weiterzugeben. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen wurden genutzt, um die Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit zu unterbinden, was den Umgang mit sensiblen Kundendaten in diesem Zeitraum prägte.

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Rechtliche Einordnung und Verstöße

Ob die Deutsche Bank gegen Gesetze verstoßen hat, ist Gegenstand intensiver juristischer Debatte. Der Aktienrechtler Peter V. Kunz vertritt die Ansicht, dass es sich bei den beobachteten Praktiken vor allem um "Schmuddeleien" handelt, die nicht zwingend illegal sind. Er sieht keine konkreten Beweise für schwerwiegende Rechtsbrüche auf Basis der aktuellen Berichterstattung, betrachtet die Vorgänge jedoch als heikel.

Mark Pieth hingegen sieht mögliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz durch den Umgang mit den russischen Kunden als gegeben an. Er betont jedoch, dass Belege für solche Verstöße anhand der veröffentlichten Daten allein nicht eindeutig zu ziehen sind. Solche Vorwürfe müssten von den zuständigen Schweizer Behörden genauer untersucht werden, um eine abschließende rechtliche Bewertung vornehmen zu können.

Die Finanzmarktaufsicht Finma äußert sich in dieser Angelegenheit nur allgemein. Sie betont, dass sie bei Hinweisen auf mögliche Verletzungen des Schweizer Finanzmarktrechts konsequent gegensteuert und erforderlichenfalls Maßnahmen ergreift. Eine konkrete Einschätzung zur Deutschen Bank liefert die Aufsichtsbehörde jedoch nicht, da keine spezifischen Hinweise auf Verstöße im aktuellen Kontext vorliegen.

Scheitern interner Kontrollen und Imageverlust

Das interne Kontrollsystem der Deutschen Bank hat offensichtlich versagt, bevor internationale Sanktionen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine Änderung der Praxis erzwangen. Mark Pieth weist darauf hin, dass Mitarbeitende der internen Kontrolle gewarnt hatten, die Geschäftsleitung jedoch weiterhin auf Profitmaximierung setzte. Erst der politische und behördliche Druck führte zu einem Umdenken bei der Bank.

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Peter V. Kunz sieht das Hauptproblem nicht nur in der Geschäftstätigkeit selbst, sondern in der mangelnden Datensicherheit, die den Leak erst ermöglichte. Er erwartet, dass die Aufsichtsbehörden die Sicherheitslücken bei der Deutschen Bank genauer untersuchen werden. Die Tatsache, wie die Daten an die Öffentlichkeit gelangten, stellt ein erhebliches Reputationsrisiko für das Finanzinstitut dar.

Der Schaden für den schweizerischen Bankenplatz wird als enorm eingeschätzt. Kunz warnt, dass die Schweiz schnell als Ort wahrgenommen wird, an dem man "schmuddelige Geschäfte" am besten verstecken kann. Dieser Imageschaden kann das Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz langfristig beeinträchtigen, da die Verbindung zwischen strengem Bankgeheimnis und der Verschleierung riskanter Kundeninteressen öffentlich stark betont wird.