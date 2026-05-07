Innovationen in der Freiburger Landwirtschaft: Die Finalisten stehen fest

Vom Einsatz künstlicher Intelligenz bis hin zur Gewinnung von grünem Wasserstoff aus Molke – der Preis für landwirtschaftliche Innovation im Kanton Freiburg präsentiert seine fünf wegweisenden Finalisten.

Der Kanton Freiburg setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft der Agrarwirtschaft und die Förderung technologischer Fortschritte in der Lebensmittelproduktion. Alle zwei Jahre wird im Rahmen des Preises für landwirtschaftliche Innovation eine Auszeichnung an Projekte verliehen, die durch Kreativität, Nachhaltigkeit und Effizienz überzeugen.

Für die nun anstehende 19. Ausgabe des Wettbewerbs hat eine kompetente Jury, welche unter dem Vorsitz von Staatsrat Didier Castella steht, eine engere Auswahl von fünf Finalisten getroffen. Diese Projekte wurden von der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, kurz ILFD, offiziell vorgestellt. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, innovative Ansätze sichtbar zu machen, die nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch ökologische Herausforderungen bewältigen.

Ab Juni haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, über ihre Favoriten abzustimmen und so den Verlauf des Wettbewerbs aktiv mitzugestalten. Ein besonders hervorstechendes Projekt ist die elektrische Blackengabel, die von Edouard Overney in Zusammenarbeit mit seiner Firma Overney Technologie GmbH sowie der Zbinden AG und dem Kanton Freiburg entwickelt wurde. Dieses Gerät markiert einen technologischen Sprung, da es künstliche Intelligenz und elektrische Energie kombiniert, um die Verarbeitung von Blacken massiv zu optimieren.

Mit einer Kapazität von bis zu 5000 behandelten Blacken pro Stunde bietet die Erfindung eine Effizienzsteigerung, die für viele Betriebe einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil darstellt. Der Maschinenbauingenieur hat damit eine Lösung geschaffen, die den Weg für eine modernere und weniger emissionsintensive Landwirtschaft ebnet und bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Neben der Mechanisierung rückt die Kreislaufwirtschaft in den Fokus, insbesondere durch die Nutzung von Molke, einem Nebenprodukt der Käseherstellung, das im Kanton Freiburg in riesigen Mengen anfällt.

Zwei Projekte widmen sich diesem Thema: Zum einen gibt es die Entwicklung essbarer Käseetiketten auf Molkebasis, die vom Adolphe Merkle Institute und der Interprofession du Gruyère vorangetrieben werden. Diese sollen die herkömmlichen Etiketten ersetzen, um die Abhängigkeit von ausländischen Monopolanbietern zu beenden und technische Hürden zu überwinden. Zum anderen gibt es das Projekt Wheydrogen, das eine noch radikalere Lösung verfolgt. Hier wird Molkepermeat in grünen Wasserstoff umgewandelt.

Da Molke oft eine Umweltbelastung darstellt, verwandelt dieses Verfahren ein Abfallprodukt in eine wertvolle Quelle für erneuerbare Energie, was einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Sektors leistet. Auch im Bereich des biologischen Pflanzenschutzes und der Ökosystem-Überwachung gibt es bahnbrechende Ansätze. Das Team der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg hat mit PHAGRI+ eine Lösung gegen die Schwarzbeinigkeit bei Kartoffeln entwickelt. Anstatt auf chemische Mittel zu setzen, nutzt dieses Projekt Bakteriophagen.

Diese natürlich vorkommenden Viren greifen gezielt die krankheitsverursachenden Bakterien an und eliminieren sie, ohne die Pflanze oder die Umwelt zu schädigen. Parallel dazu gibt es ein hochmodernes Projekt zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse. Da diese Insekten eine Bedrohung für Bestäuber und damit für die Ernten darstellen, wurde ein Überwachungssystem mit Drohnen und Telemetrietechnologie entwickelt.

Durch den Einsatz von Mikrosendern an einzelnen Tieren können die Nester mithilfe einer App in Echtzeit lokalisiert werden, was die Bekämpfung wesentlich effizienter und präziser macht als bisherige Methoden. Der gesamte Wettbewerb wird in enger Kooperation mit den Verbänden der Freiburger Raiffeisenbanken durchgeführt, was die Bedeutung der finanziellen Unterstützung für landwirtschaftliche Start-ups und Innovationen unterstreicht. Insgesamt steht ein Preispool von 30.000 Franken zur Verfügung, wovon 5.000 Franken speziell für den Publikumspreis reserviert sind.

Die finale Bekanntgabe der Gewinner sowie die feierliche Preisverleihung sind für den 16. September 2026 geplant. Bis dahin können Interessierte auf der offiziellen Webseite des Wettbewerbs ihre Stimme abgeben und so den Fortschritt der regionalen Landwirtschaft unterstützen





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