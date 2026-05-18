Innovation und Tradition bei Recaro: Mark Hiller über die Zukunft der Flugzeugkabinen

Recaro-Chef Mark Hiller spricht über nachhaltige Materialien aus Fischernetzen, die konservative Haltung der Fluggesellschaften und strategische Erfolge im Embraer-Markt.

In einem ausführlichen Interview gibt Mark Hiller, der Chef des renommierten deutschen Sitzherstellers Recaro , tiefgreifende Einblicke in die komplexen Dynamiken der Luftfahrtindustrie und die Herausforderungen bei der Implementierung neuer Kabinenkonzepte.

Ein zentraler Punkt des Gesprächs ist die Auszeichnung mit dem Crystal Cabin Award in der Kategorie Nachhaltigkeit, die Recaro für den Konzeptsitz R Sphere erhalten hat. Besonders hervorzuheben ist hierbei der innovative Ansatz, Literaturtaschen aus recycelten Fischernetzen zu fertigen. Während die Fluggesellschaft Iberia bereits als erste Kundin dieses nachhaltigen Materials fungiert, zeigt sich Hiller optimistisch hinsichtlich weiterer Partnerschaften.

Dennoch gibt es Hürden: Während die Economy Class und die Premium Economy offen für solche ökologischen Innovationen sind, bleibt die Business Class oft konservativer. Hier kollidieren Nachhaltigkeitsbestrebungen häufig mit den strengen Vorgaben des Corporate Designs der Fluggesellschaften, die in den oberen Klassen auf traditionell luxuriöse Materialien setzen, um ein bestimmtes Markenimage zu wahren. Ein weiteres kritisches Thema ist die allgemeine Zurückhaltung der Luftfahrtbranche gegenüber radikalen Innovationen.

Hiller beschreibt eine Tendenz der Fluggesellschaften, nur so weit zu gehen, wie es absolut notwendig ist. Ein Beispiel hierfür ist die Idee, fest verbaute Tische durch Plugin-Lösungen zu ersetzen, um das Flugzeuggewicht zu reduzieren. Da dies jedoch das gesamte Servicekonzept einer Airline verändert und die Passagiere an den klassischen Klapptisch gewöhnt sind, wird die Umsetzung nur langsam vorangetrieben.

Hiller erinnert in diesem Zusammenhang an die Einführung der feststehenden Rückenlehnen in der Economy Class, die erst 2010 gemeinsam mit Air France auf dem Airbus A319 realisiert wurde. Das Ziel war es, auf Kurzstreckenflügen eine effiziente, leichte und dennoch komfortable Bestuhlung zu schaffen, die im Wettbewerb mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV bestehen konnte. Diese Erfahrung zeigt, dass oft ein mutiger Vorreiter nötig ist, dessen Erfolg dann von anderen Marktteilnehmern beobachtet und schließlich imitiert wird.

Neben Produktinnovationen thematisiert Hiller die strategische Marktausrichtung von Recaro, insbesondere die Kooperation mit Embraer. Seit der Aufnahme in den offiziellen Embraer-Katalog konnte Recaro signifikante Marktanteile gewinnen; über 50 Prozent der Kunden, die neue Flugzeuge bestellten, entschieden sich für Sitze des deutschen Herstellers. Dies unterstreicht die Bedeutung von Standardkatalogen für die schnelle Marktdurchdringung, auch wenn individuelle Sonderlösungen, wie sie KLM anfangs verfolgte, weiterhin möglich bleiben. Ein weiterer Erfolg ist der Economy-Sprint-Sitz, der speziell auf Leasingfirmen und kleinere Fluggesellschaften zugeschnitten ist.

Trotz einer leichten Abkühlung des Marktes im Jahr 2025 aufgrund verlängerter Leasingverträge bleibt die Nachfrage stabil. Zudem profitiert Recaro derzeit von Lieferengpässen bei Wettbewerbern, was dem Unternehmen ermöglicht, kurzfristige Bedarfe von Fluglinien zu decken und so seine Marktposition zu stärken. Abschließend beleuchtet das Interview die Kultur der Geheimhaltung in der Luftfahrtbranche. Recaro arbeitet derzeit an Projekten für den Airbus A380 sowie für einen hochgeheimen Kunden, für den sogar ein spezieller Produktionsbereich von 1000 Quadratmetern eingerichtet wurde.

Trotz der bereits erfolgten Auslieferungen bleiben die Namen der Kunden geheim. Hiller erklärt dies mit zwei strategischen Gründen: Erstens möchten Fluggesellschaften ihre Wettbewerber so lange wie möglich im Unklaren über ihre Kabinenstrategie lassen. Zweitens wollen sie das Risiko vermeiden, die Erwartungen der Passagiere zu wecken und dann durch mögliche Lieferverzögerungen Enttäuschungen auszulösen.

Diese Vorsicht unterstreicht die hohe Sensibilität bei der Kommunikation von Produktneuheiten in einem extrem kompetitiven globalen Markt, in dem eine neue Kabine ein wichtiges Differenzierungsmerkmal darstellt, deren tatsächliche Einführung jedoch oft Jahre in Anspruch nehmen kann





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Recaro Flugzeugsitze Nachhaltigkeit Luftfahrtindustrie Kabineninnovation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geoffrey Mark: 'Michael Jackson hat von sexueller Gewalt in Kindheit erzählt - als normales 'Spielzeit''Der Emmy-prämierte Produzent Geoffrey Mark behauptet, Michael Jackson habe ihm gegenüber offen über sexuelle Übergriffe in seiner Kindheit gesprochen, die der Sänger aber als normale 'Spielzeit' bezeichnet hatte.

Read more »

Innovation in der Schweizer Milchindustrie: TestaforeESISBWAIEDFAEISVBEAEDIProve of Bacterial Examination for Packaged Milk in 1964The text discusses the innovation in the Swiss dairy industry in the 20th century, particularly the bacterial examination of packaged milk in 1964.

Read more »

Tetra Pak macht dem Milchkesseli den GarausIm 20. Jahrhundert tobten in der Schweiz die Milchkriege. Während im Parlament über die «Liberalisierung der Pastmilch» gestritten wurde, stand 1964 aber bereits die nächste Innovation an.

Read more »