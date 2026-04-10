Innovation und Effizienz: Lely Exos und automatisierte Landwirtschaft in den Niederlanden

Die Exkursion des Lely-Centers Härkingen in die Niederlande zeigt, wie Betriebe unter Flächendruck mit Technologie und Wertschöpfungserweiterung erfolgreich sind. Im Fokus stehen der Lely Exos für die Frischgrasernte, automatisierte Milchverarbeitung und robuste Tierzucht.

Der Lely Exos in Aktion bei der Frischgrasernte . Die Reise, organisiert vom Lely-Center Härkingen, führte in die Niederlande und zeigte eindrücklich, wie die Landwirtschaft unter extremem Flächendruck innovative Wege beschreitet. Angesichts von hohen Landpreisen, die bis zu 200.000 Franken pro Hektar für spezialisierte Böden betragen können, ist das Wachstum über Flächenausdehnung stark limitiert.

Die Betriebe setzen daher konsequent auf Effizienz, Technologie und eine intelligente Erweiterung der Wertschöpfung. Ein praxisnaher Einblick bot der Milchviehbetrieb von Jochen van der Starre in Slootdorp. Dort demonstrierte der Einsatz des Lely Exos als Eingrasroboter die Vorteile automatisierter Lösungen. Der Betrieb mit rund 175 Kühen, von denen etwa 155 gemolken werden, hat sich stark in Richtung Automatisierung entwickelt. Das Eingrasen, das um 2014 vielerorts aufgegeben wurde, gewinnt nun wieder an Bedeutung, insbesondere wegen des höheren Proteingehalts von Frischgras. Der Exos misst während des Mähens kontinuierlich den Grasertrag und ermöglicht eine frühere und längere Nutzung der Vegetationsperiode, was dem Betrieb entscheidende Vorteile verschafft. Van der Starre setzt bewusst auf diese Fütterungsstrategie, obwohl sie mit höheren Kosten verbunden ist, wobei der entscheidende Faktor nicht nur der Preis, sondern die Leistungsfähigkeit des Systems ist. Das System ermöglicht eine um zwei Wochen frühere und zwei Wochen längere Nutzung der Vegetationsperiode und verbessert die Futterqualität. Ergänzt wird das Herdenmanagement durch den Einsatz des Lely Zeta als sensorgestütztes System zur Brunsterkennung und Tierüberwachung. Dies liefert zusätzliche Sicherheit und wichtige Daten im Betriebsalltag und zeigt, wie Technik gezielt eingesetzt wird, um Futterqualität, Tiergesundheit und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Besuch beim Familienbetrieb Oostdam in Bodegraven, eingebettet in die dicht besiedelte Region zwischen Amsterdam und Rotterdam. Hier sind Wachstumsmöglichkeiten über zusätzliche Fläche praktisch ausgeschlossen. Daher konzentriert sich der Betrieb konsequent auf die Verlängerung der Wertschöpfungskette durch Direktvermarktung von Milch. Rund 600.000 Liter Milch pro Jahr werden direkt am Hof verarbeitet und verkauft, unterstützt durch automatisierte Lösungen wie den Lely Orbiter, der eine effiziente Verarbeitung und Abfüllung der Milch direkt auf dem Betrieb ermöglicht. Der Betrieb züchtet robuste Kühe, die im Schnitt sechs Laktationen erreichen und rund achtjährig werden. Diese Strategie erlaubt es dem Betrieb, unabhängiger von schwankenden Milchpreisen zu werden und gleichzeitig den direkten Kontakt zu den Konsumenten zu pflegen. In der Tierhaltung zeigt sich ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Durch Kreuzungen von Montbéliarde, Skandi Red und Holstein werden robuste Kühe gezüchtet. Auffällig ist zudem die bewusst längere Zwischenkalbezeit, die zugunsten von Tiergesundheit und Lebensleistung in Kauf genommen wird. Zusätzlich wurde auch der Lely-Testbetrieb in der Nähe von Rotterdam besichtigt, wo neue Technologien unter Praxisbedingungen erprobt und weiterentwickelt werden. Innovation entsteht direkt im Stall und auf dem Feld





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Lely Exos Automatisierung Frischgrasernte Direktvermarktung Nachhaltigkeit

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