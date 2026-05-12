Eine Person aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden, die von einem Innerrhoder Gericht verurteilt wurde, hofft, dass der Grosse Rat sie begnadigt, um die Vollzugsentence der Strafe zu vermeiden. Die Chance auf eine Begnadigung ist selten, aber die Entscheidung wurde geheim und wird im Juni getroffen.

Eine Innerrhoderin oder ein Innerrhoder hat das Kantonsparlament in einem sehr seltenen Akt gebeten, eine Person zu begnadigen, die von einem Innerrhoder Gericht verurteilt worden ist.

Die Entscheidung wird geheim entschieden und im Juni befürchtet, ob es Erfolg haben wird. Begnadigungsgesuche sind in der Schweiz selten und werden selten gutgeheissen. Es gibt keine öffentlichen Informationen oder Unterlagen zum Antrag, weil der Grosse Rat, der für Begnadigungen zuständig ist, mit den Hintergründen der Bewerber nicht zur Kenntnis nehmen möchte, um die Identität zu schützen.

Nur die Person, die im Kanton Appenzell Innerrhoden strafrechtlich verurteilt wurde, kann hoffen, dass sie mit der Begnadigung der Vollzug der Strafe Avoiding wird. Bis dato gab es im Kanton St. Gallen keine anderen Begnadigungsgesuche, die dem Grosse Rat vorgelegt wurden





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz Begnadigung Kantonsparlament Innerrhoden Strafurteil Gesuch Grosse Rat Kommission Für Recht Und Sicherheit Ratschreiber Vorwurf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Landespolizei-einsätze im Mai 2026, inklusive Verdachtsermittlungen und verletzter VelofahrerinEinleitung auf die Polizeieinsätze im Mai 2026, dass enthielten Ladendiebstahl, tätliche Auseinandersetzung und einen Verkehrsunfall mit verletzter Velofahrerin. Im Wert von mehreren hundert Franken entwendete eine Unbekannte Person diverse alkoholisierte Getränke in einem Getränkemarkt.

Read more »

Stadt Luzern: Bei Sozialhilfetätigkeit steigt die Belastung, necessitating additional job opportunities to alleviate the strain.With a single person now handling 81 social aid files, the city of Lucerne has exceeded the allowed 75 slots per full-time employee, highlighting the increasing workload of social service workers who must develop coordinated solutions for complex cases under pressure. The increasing caseload, documentation, coordination, and crisis intervention requirements contribute to resource strain.

Read more »

Wer ist die berühmteste Person aus deiner Region? Diese Karte verrät es dirAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Das Innerrhoder Parlament debattiert im Juni über eine BegnadigungEine Innerrhoderin oder ein Innerrhoder hat das Kantonsparlament um eine Begnadigung gebeten. Im Juni werden sich die Grossrätinnen und Grossräte über das Gesuch beugen und im Geheimen entscheiden. Ob es Erfolg haben wird, bleibt fraglich. Begnadigungsgesuche sind in der Schweiz selten und werden noch seltener gutgeheissen.

Read more »