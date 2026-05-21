Die Initiative, die sich für Nachhaltigkeit, Dichtestress und Naturschutz einsetzt, wirbt mit einem Mechanismus, der die Schweiz bei Erreichen einer Wohnbevölkerung von 9,5 Millionen zwingt, internationale Verträge zu kündigen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Schweiz mit den Bilateralen III mühsam neues Vertrauen aufgebaut hat. Die Initiative stellt eine Gefahr für das Vertrauen in die Schweiz dar, da sie eine Isolation der Schweiz in der europäischen Sicherheitsarchitektur und einen Vertrauensbruch mit dem europäischen Kontinent bedeutet. Der Austritt aus den Bilateralen III hat zu einem Verlust von 4 bis 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder 2500 Pfund pro Kopf geführt. Die Schweiz hat durch den Austritt aus den Bilateralen III einen Konjunkturpuffer geschaffen, der Familientrennungen und einen schlechteren Schutz für alle Arbeitnehmenden in der Schweiz verursacht. Die Schweiz muss sich vor allem auf Verhandlungsfähigkeit konzentrieren und Vertrauen in die Schweiz aufrechterhalten.

Die Initiative, die sich für Nachhaltigkeit , Dichtestress und Naturschutz einsetzt, wirbt mit einem Mechanismus, der die Schweiz bei Erreichen einer Wohnbevölkerung von 9,5 Millionen zwingt, internationale Verträge zu kündigen.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Schweiz mit den Bilateralen III mühsam neues Vertrauen aufgebaut hat. Die Initiative stellt eine Gefahr für das Vertrauen in die Schweiz dar, da sie eine Isolation der Schweiz in der europäischen Sicherheitsarchitektur und einen Vertrauensbruch mit dem europäischen Kontinent bedeutet. Der Austritt aus den Bilateralen III hat zu einem Verlust von 4 bis 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder 2500 Pfund pro Kopf geführt.

Die Schweiz hat durch den Austritt aus den Bilateralen III einen Konjunkturpuffer geschaffen, der Familientrennungen und einen schlechteren Schutz für alle Arbeitnehmenden in der Schweiz verursacht. Die Schweiz muss sich vor allem auf Verhandlungsfähigkeit konzentrieren und Vertrauen in die Schweiz aufrechterhalten. Die Initiative bietet keine Verlässlichkeit, Offenheit und den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Die Schweiz muss sich auf Verhandlungsfähigkeit konzentrieren und Vertrauen in die Schweiz aufrechterhalten





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