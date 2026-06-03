Initiative Phoenix: Neuer Verein für Brandopfer nach der Katastrophe von Crans-Montana

Fünf Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana wurde der Verein Initiative Phoenix gegründet. Unter der Leitung des belgischen Plastischen Chirurgen Johann Wary soll die Organisation medizinische Innovationen fördern, die Zusammenarbeit von Fachärzten verbessern und Betroffene sowie Angehörige mit Empfehlungen unterstützen. Ein medizinisches Gremium aus sechs Ärzten begleitet das Projekt.

Fünf Monate nach der verheerenden Brandkatastrophe im Schweizer Ferienort Crans-Montana wurde der Verein Initiative Phoenix gegründet, der sich der Unterstützung von Brandopfern verschrieben hat. Die Organisation verfolgt das Ziel, Aktivitäten und medizinische Innovationen in der Behandlung von Brandverletzte n zu fördern.

An der Spitze des Vereins steht der belgische Arzt Johann Wary, ein anerkannter Spezialist für Plastische Chirurgie. Neben der medizinischen Forschung und Behandlung will sich die Initiative Phoenix für die Förderung und Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Fachärztinnen und Fachärzten in der Versorgung von Schwerbrandverletzten einsetzen. Der Verein unterstützt zudem wissenschaftliche, humanitäre und soziale Aktivitäten zugunsten von Opfern schwerer Unfälle. Konkret sollen nach intensiven Gesprächen unter Spezialisten Empfehlungen für Betroffene und deren Angehörige erarbeitet werden.

Vorgesehen ist ebenfalls die Ausarbeitung therapeutischer Empfehlungen, denen die Betroffenen nach eigenem Ermessen folgen können. Ein medizinisches Gremium aus sechs belgischen und Schweizer Ärzten, darunter Experten des Universitätsspitals CHUV in Lausanne, begleitet die Initiative fachlich. Initiator des Projekts ist der in Crans-Montana lebende plastische Chirurg Johann Wary, der mit seiner Expertise die Gründung vorantrieb. Die Initiative Phoenix versteht sich als Ergänzung zu bestehenden Hilfsangeboten und will durch vernetzte Fachkompetenz nachhaltige Verbesserungen für Brandverletzte erreichen





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