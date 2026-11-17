Das Komitee 'Digital Ja, aber frei' startet die Volksinitiative zur Verankerung der freiwilligen E-ID und des Verbots staatlicher Wallets für Finanztransaktionen oder Überwachung.

Das Initiativkomitee hinter der Volksinitiative 'Digital Ja, aber frei' hat am Dienstag in Bern den offiziellen Initiativtext im Bundesblatt veröffentlicht. Die Kampagne unter der Federführung der SVP-Nationalräte Rémy Wyssmann und der EDU-Nationalrätin Andreas Gafner sowie der Co-Präsidenten Roland Bühlmann und Richard Koller strebt eine strikte Verfassungsänderung an. Das Kernziel besteht darin, die Nutzung der elektronischen Identität ( E-ID) gesetzlich als rein freiwillig zu verankern.

Klare Grenzen für digitale Staats-Wallets

Der Initiativtext fordert explizite Beschränkungen für staatliche digitale Geldbörschen wie Swiyu. Laut dem Vorhaben dürfen digitale Wallets, die vom Bund oder von Kantonen bereitgestellt werden, ausschliesslich der Verwaltung von Identitätsnachweisen dienen. Eine Nutzung dieser Plattformen für finanzielle Transaktionen jeglicher Art ist durch die Initiative strikt untersagt. Ebenso wird jegliche Form der Kontrolle oder Überwachung des Verhaltens von Personen durch diese staatlichen Systeme verboten.

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Politische Positionen und Komitee-Zusammensetzung

Die Bewegung wird vom Initiativkomitee getragen, zu dem neben den genannten Nationalräten auch die politischen Bewegungen Aufrecht und Freunde der Verfassung gehören. Richard Koller und Rémy Wyssmann präsentierten die Strategie der Medien, um die öffentliche Unterstützung für die Verfassungsänderung zu gewinnen. Die Akteure argumentieren, dass der Staat nicht zur Überwachung oder finanziellen Kontrolle der Bevölkerung genutzt werden darf, selbst wenn digitale Technologien wie die E-ID eingeführt werden.

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Historischer Hintergrund und Sicherheitsbedenken

Die politische Auseinandersetzung um die E-ID ist langjährig und gespannt. Im September 2025 stimmten die Stimmberechtigten im zweiten Anlauf nur knapp mit 50,39 Prozent zu, wobei der Ausschlag durch die Ja-Mehrheiten in den Städten erfolgte. Nur acht Kantone votierten für das Projekt, während 2021 eine von Privaten verantwortete E-ID an der Urne abgelehnt wurde. Aktuell bestehen zudem neue Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz (KI), die das Bundesamt für Justiz als Risiko für die Erstellung einer sicheren E-ID einstuft. Aus Sicherheitsgründen wird die E-ID daher nicht mehr im laufenden Jahr eingeführt.

Zeitplan für die Unterschriftensammlung

Das Komitee hat bis zum 17. Mai 2028 Zeit, um die erforderliche Hürde der 100'000 Unterschriften zu sammeln. Mit der Veröffentlichung des Textes im Bundesblatt beginnt die offizielle Phase der Unterschriftensammlung. Sollte die Initiative die notwendige Mehrheit bei einer Volksabstimmung erhalten, würden die vorgeschlagenen Einschränkungen für staatliche Wallets und die Freiwilligkeit der E-ID direkt in die Schweizer Bundesverfassung aufgenommen.