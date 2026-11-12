Init7 reicht Beschwerde gegen Swisscom und WBF ein

Der Internetanbieter Init7 klagt gegen die Swisscom und das Wirtschaftsdepartement. Der Streit betrifft die Glasfasernetzarchitektur und den Wettbewerb in der Schweiz.

Der heftige Streit um die Architektur des Schweizer Glasfasernetz es hat eine neue, rechtliche Dimension erreicht. Der in Winterthur ansässige Internet- und TV-Anbieter Init7 hat offiziell Beschwerde beim Bundesgericht gegen den Telekommunikationsriesen Swisscom eingereicht. Init7 -Chef Fredy Künzler bestätigte diesen Schritt am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Die elektronische Einreichung der Beschwerdeschrift erfolgte bereits am Vortag durch den Anwalt von Init7, Simon Schlauri. Bislang ist der Fall noch nicht rechtskräftig, doch die moved sich in eine hochpolitische und ökonomische Richtung.

Kern des Rechtsstreits um die Netzarchitektur

Der rechtliche Konflikt dreht sich um die Frage, wie die letzte Meile des Glasfasernetzes gebaut werden soll. Die Swisscom hatte ihre Strategie geändert und sich für eine sogenannte Multipunkt-Architektur entschieden. Dabei führt nur noch eine einzige Zuleitung von der Telefonzentrale bis zum Strassenschacht, von der aus dann mehrere Haushalte versorgt werden. Diese Umstellung wurde vom Eidgenössischen Wirtschaftsdepartement (WBF) gestoppt. Das WBF argumentierte, dass eine Verlängerung des bereits mehrjährigen Verwaltungsverfahrens den Ausbau der Glasfasernetz-Infrastruktur weiter verzögern und zusätzliche Kosten verursachen würde. Somit setzte der Bund die Vorgaben der Wettbewerbskommission (Weko) aus, die einen Ausbau mit einer separaten Zuleitung für jeden einzelnen Haushalt gefordert hatte.

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Kritik an der Begründung des Bundesgerichts

Init7 zieht den Kampf weiter, indem es das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) anfechtet. Die Begründung des BVGer führte Init7 als zentralen Fehler an, da sich die Logik im Kreis drehe. Das Gericht urteilte, dass die Swisscom keine marktbeherrschende Stellung inne habe, weil sie nicht auf dem Markt für Punkt-zu-Punkt-Angebote tätig sei. Init7 argumentiert hingegen, dass genau diese marktbeherrschende Stellung dadurch entstehe, dass die Swisscom sich weigere, das Netz mit direkten Leitungen vom Knotenpunkt zum Haushalt zu bauen. Init7 wirft dem BVGer vor, die Rechtsprechung zu missachten und die technischen Grundlagen nicht ausreichend gewürdigt zu haben. Zudem habe das Gericht die Stellungnahme von Init7 abgelehnt und damit das rechtliche Gehör verweigert, wie Anwalt Schlauri bemerkte.

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Wettbewerbsängste und politische Vorwürfe

Die Reaktionen von Init7 fallen extrem scharf aus und gehen weit über eine reine Netzwerkdebatte hinaus. Init7 befürchtet, dass die Swisscom mangels Konkurrenz in den letzten zwei Jahrzehnten überhöhte Preise verlangen konnte, insbesondere in ländlichen Regionen. Fredy Künzler und seine Firma sehen in der aktuellen Entscheidung des Bundes einen Interessenkonflikt. Als Gesetzgeber, Telekomregulator und Kartellwächter müsste der Bund eigentlich der Schweizer Volkswirtschaft verpflichtet sein. Da der Bund jedoch Mehrheitsbesitzer der Swisscom ist, scheint ihm die Dividendenzahlung des Telekomkonzerns wichtiger zu sein. Init7 schreibt in einer scharfen Stellungnahme, dass das Konstante Lobbying der Swisscom wirksamer war als die Meinung der kartellrechtlichen Fachbehörde.

Folgen für Konsumenten und zukünftige Schritte

Init7 erwartet nun, dass das Bundesgericht auf die Beschwerde eingeht und Korrekturen zur Auslegung des Kartellrechts vornimmt. Man ist überzeugt, dass die vorsorglichen Massnahmen der Weko wieder in Kraft gesetzt werden, welche die Swisscom verbieten würden, eine Netzbauweise anzuwenden, die den Technologiewettbewerb für die kommenden Jahrzehnte ausschliesst. Die Wahlfreiheit der Internettechnologie ist im Businesskunden-Segment enorm wichtig. Init7 warnt davor, dass die ländliche Bevölkerung Benachteiligt wird und Zustände wie vor der Liberalisierung des Fernmeldemarktes im Jahr 1998 entstehen, mit dauerhaft langsamen und teureren Verbindungen. Init7 bezeichnet es als absolutes Novum und skandalös, dass die Weko daran gehindert wird, den Entscheid höchstrichterlich prüfen zu lassen, was einen Eingriff in die Kompetenz der Behörde darstellt, die den freien Wettbewerb schützen soll.