Infracore plant Börsengang an der SIX mit 200 Mio. Franken

Das Spitalimmobilienunternehmen Infracore will in Kürze an die Börse gehen. Durch die Ausgabe neuer Aktien sind Bruttoerlöse von rund 200 Mio. Franken geplant, und zwei institutionelle Investoren haben bereits Zusagen gegeben.

Die Infracore AG, eine Tochtergesellschaft des Aevis-Konzerns, plant in den nächsten Wochen einen Börsengang an der Schweizer Börse SIX . Das Unternehmen, das sich auf Spital- und Klinikimmobilien spezialisiert hat, will durch die Ausgabe neuer Aktien Bruttoerlöse von rund 200 Millionen Schweizer Franken erzielen.

Zudem ist die Platzierung von bestehenden Aktien des Grossaktionärs Medical Properties Trust vorgesehen. Bereits jetzt haben zwei namhafte Investoren, die US-amerikanische Cohen & Steers und die Schweizer Swiss Finance & Property Group, verbindliche Kaufzusagen für Aktien im Gesamtwert von 75 bis 80 Millionen Franken abgegeben. Diese Vorabzeichnungen unterstreichen das Vertrauen institutioneller Anleger in das Geschäftsmodell und die Wachstumsperspektiven von Infracore.

Das Portfolio von Infracore umfasst derzeit 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz mit einem Gesamtwert von etwa 1,4 Milliarden Franken. Hauptmieter dieser Immobilien ist das Swiss Medical Network, das als zweitgrösstes privates Krankenhausnetzwerk des Landes eine zentrale Rolle im Schweizer Gesundheitssystem einnimmt. Die langfristigen Mietverträge sorgen für stabile und planbare Einnahmen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen Mieteinnahmen in Höhe von 66,1 Millionen Franken.

Für das laufende Jahr 2026 ist eine Dividendenausschüttung von rund 45 Millionen Franken geplant, was die Attraktivität für income-orientierte Investoren unterstreichen dürfte. Der Börsengang wird von der Citigroup und der Zürcher Kantonalbank begleitet. Das frisch eingesammelte Kapital soll unter anderem für den Erwerb weiterer Klinikimmobilien sowie zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens in Höhe von gut 55 Millionen Franken verwendet werden. Die Transaktion soll Infracore zusätzliche Flexibilität verschaffen und das weitere Wachstum finanzieren.

Für den Schweizer Kapitalmarkt bedeutet der Börsengang eines reinen Immobilienunternehmens mit Fokus auf den Gesundheitssektor eine interessante Ergänzung und zieht voraussichtlich internationale Aufmerksamkeit auf sich, da der Healthcare-Immobilienmarkt als relativ krisensicher gilt





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