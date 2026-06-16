Infracore plant Börsengang an der SIX - Aevis bleibt strategischer Investor

Der Schweizer Spitalimmobilien-Spezialist Infracore strebt in den kommenden Wochen einen IPO an der SIX Swiss Exchange an. Mit festen Zusagen von institutionellen Investoren und einer niedrigen Leerstandsquote von 1,3 Prozent soll die Kapitalerhöhung die Entwicklungspipeline finanzieren und die Marktposition stärken. Aevis Victoria behält ihren Anteil von 30 Prozent als strategischer Investor.

Der Schweizer Spitalimmobilien-Spezialist Infracore plant den Gang an die Börse. Je nach Marktbedingungen soll der Börsengang (IPO) in den kommenden Wochen an der SIX Swiss Exchange erfolgen.

Dabei bleibt Aevis Victoria als strategischer Investor an Bord. Den verbleibenden Erlös aus der Kapitalerhöhung will die Gruppe für die Finanzierung der bestehenden Entwicklungspipeline sowie zum Aufbau einer kapitalmarktfähigen Struktur verwenden, die das weitere Wachstum unterstützt. Durch den Börsengang erhält Infracore Zugang zu den Kapitalmärkten, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren und seine Marktposition sowie die bundesweite Bekanntheit zu stärken.

Infracore verfügt über ein Portfolio von 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz, in denen die medizinische Infrastruktur für Spitäler und Kliniken bereitgestellt wird. Zum Ende des Jahres 2025 lag die Leerstandsquote im gesamten Portfolio bei lediglich 1,3 Prozent.

Zudem besitzt das Unternehmen eine Entwicklungspipeline mit einem Potenzial von rund 42.000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche, die langfristig Wertschöpfung generieren soll. Für den Börsengang liegen bereits feste Zusagen von zwei Investoren vor, die Aktien im Gesamtwert von 75 bis 80 Millionen Schweizer Franken zeichnen werden. Cohen & Steers UK Limited wird voraussichtlich Anteile im Wert von 40 Millionen (oder alternativ 35 Millionen, abhängig von der finalen Bewertung) übernehmen.

Die Swiss Finance & Property Group hat ebenfalls eine Zusage über 40 Millionen Franken gemacht. Diese Zusagen beziehen sich auf neu auszugebende Aktien im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung. Zusätzlich könnte der bisher größte Aktionär, das US-Unternehmen Medical Properties Trust (MPT), einen Teil seiner Anteile veräußern. Ergänzt wird das Angebot durch eine marktübliche Mehrzuteilungsoption, den sogenannten Greenshoe, der die Stabilität des Börsenstarts unterstützen soll.

Die derzeit von MPT gehaltenen Partizipationsscheine sollen unmittelbar vor dem ersten Handelstag in Namenaktien umgewandelt werden, um eine ordnungsgemäße Abwicklung zu gewährleisten. Der geplante Börsengang stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Infracore dar und steht im vollen Einklang mit der Strategie von Aevis Victoria. Aevis betrachtet Infracore als langfristige, strategische Investition und beabsichtigt, ihren gesamten Anteil von 30 Prozent zu halten.

Hauptaktionär bleibt mit 70 Prozent das US-amerikanische Unternehmen Medical Properties Trust (MPT), das seine Beteiligung möglicherweise nur leicht reduziert. Durch den Börsengang wird die strategische Ausrichtung von Infracore als reiner Immobilienhalter für den Gesundheitssektor weiter geschärft und die Kapitalbasis für die Umsetzung der geplanten Entwicklungsprojekte gestärkt. Die sehr niedrige Leerstandsquote unterstreicht die Qualität und Nachfrage nach solchen spezialisierten Immobilien.

Insgesamt soll die Transaktion Infracore in eine stärker eigenkapitalfinanzierte Position bringen, um die weitere Expansion im Schweizer Markt sowie mögliche Diversifikationen zu ermöglichen. Die Beteiligung von Aevis Victoria, die über ihre Tochtergesellschaften im Gesundheitsbereich tätig ist, unterstreicht zudem die strategische Komplementarität zwischen der Immobilienplattform und den medizinischen Betreibern. Die endgültige Größe des Angebots und der Preisbereich werden in den nächsten Wochen in Abstimmung mit den Banken und den verbleibenden Aktionären finalisiert.

Geleitet wird das IPO von den Konsortialbanken, die den Emissionsprozess begleiten. Mit dem Börsengang reagiert Infracore auf die zunehmende Komplexität und Kapitalintensität im Bereich der Spitalimmobilien und sichert sich gleichzeitig eine langfristige Finanzierungsquelle für den geplanten Portfolioausbau und die Modernisierung bestehender Liegenschaften. Die Nachfrage von institutionellen Investoren nach stabilen, renditestarken Immobilienanlagen im Gesundheitssektor bleibt hoch, was den Zeitpunkt des Börsengangs begünstigt.

Infracore positioniert sich damit als eine der führenden Plattformen für Spitalimmobilien in der Schweiz und will die erzielten Mittel gezielt in die Entwicklung neuer, moderner medizinischer Zentren investieren





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